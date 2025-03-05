藍擬推反廢死公投綁罷免 吳靜怡批短視自私：民主非政黨遊戲

全台大罷免浪潮持續延燒，外傳國民黨人士擬發動「反廢死公投綁大罷免」，媒體人吳靜怡指出，「民主不是政黨的遊戲，罷免是公民的權益，捍衛民主是我們的責任！」圖為逾70個民間團體共同發起「支援前線-NGOs響應大罷免」。（資料照）

2025/03/05 10:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免浪潮持續延燒，外傳國民黨人士擬發動「反廢死公投綁大罷免」，媒體人吳靜怡指出，死刑存廢在台灣社會向來是個火藥桶議題，國民黨顯然想借此撬動民意，試圖從罷免的泥沼中翻身，對此她批評此把戲暴露了國民黨的短視與自私，並強調「民主不是政黨的遊戲，罷免是公民的權益，捍衛民主是我們的責任！」

吳靜怡在臉書發文指出，國民黨試圖將公投投票日與罷免行動綁在一起，她表示死刑存廢在台灣社會向來是個火藥桶議題，根據民調有高達8成民眾反對廢死，國民黨顯然看準了這一點，想借此凝聚民意，順勢拉抬罷免綠委的投票率。

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吳靜怡質疑，單靠罷免，國民黨很難激起足夠的選民熱情，國民黨這是在拿公投當槓桿，撬動民意，試圖從罷免的泥沼中翻身。她批評國民黨一手威權霸凌公民，另一手掏出「反廢死公投」當槓桿，想拿有火藥的議題打一場罷免民意翻身仗！但其中充滿了許多問題。

吳靜怡指出，其一，現在台灣並沒有廢死，幹嘛要反廢死？因為國民黨想利用支持「反廢死」達到動員民眾目標，並與罷免行動綁定，進而提升政治影響力和話語權。

吳靜怡表示，其二，「公投議題訴求跟罷免訴求不同？」國民黨利用公投的爭議性來激發選民參與熱情，進而提高罷免投票的參與率和成功機率，簡單來說，公投被當作一個動員工具，來間接支持罷免行動。

吳靜怡指出，其三，「公投時程是不是跟不上罷免時程？」她表示公投和罷免的時程搭配確實有一定的挑戰，但並非完全無法銜接。根據《公民投票法》規定，今年的公投投票日在8月23日。而罷免行動的第二階段連署需在2025年5月底前達到10%的選民數量門檻，中選會才可能將罷免投票安排在公投同日舉行。

吳靜怡指出，據聞國民黨計劃舉辦「反惡罷」全台說明會，動員藍營縣市議員組成「打惡罷戰隊」，從空中宣傳到地面動員，雙管齊下，手法雖然老套，但國民黨深諳基層動員，透過地方組織的力量，將宣傳滲透到每個角落。

至於罷免綠委的目標，鎖定5位重點立委：包含山地原住民立委伍麗華、平地原住民立委陳瑩、宜蘭立委陳俊宇、台北市立委吳思瑤、吳沛憶。另外新北市立委張宏陸、蘇巧慧、李坤城、台南立委王定宇也是被罷免的目標。

不過吳靜怡也提到，根據媒體報導，民進黨主席賴清德已下令全台地方黨部籌辦下鄉講座，預計舉辦8至12場，主題鎖定政策宣傳，並順勢揭露「藍白亂台」的現象，更防堵國民黨將話語權搶走，對此她直言「民進黨如何扮演『助力者』的角色？提供資源和協助，讓民團成為攻堅的主力」。

吳靜怡強調，兩大政黨若過度動員，可能讓中間選民對政治產生疲倦甚至厭惡。「公投綁罷免」的把戲，更暴露了國民黨的短視與自私，國民黨肉搜公開罷免團體「阿美」個資並貼標籤為組頭、抹黑罷團喝春酒、立委助理追蹤「Peter」個資等等事件，吳靜怡對此質疑「罷免二階段還沒正式起跑，國民黨的威權霸凌慣性，繼續肉搜與抹黑可能適得其反，不如聚焦政策論述，贏得選民認同」。

吳靜怡在文末也強調，「民主不是政黨的遊戲，罷免是公民的權益，捍衛民主是我們的責任！」

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