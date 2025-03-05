「台灣自己館」行動前進大阪世博會 台派大老吳澧培相挺

總統府資政吳澧培戴上繡有「台灣自己館」的黑色棒球帽，支持「台灣自己館」的理念和行動。 （台灣文學國家園區協進會提供）

2025/03/05 09:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣文學國家園區協進會與「台日共丸聯盟」，合力發起大阪世博「台灣自己館」行動。平日深居簡出、高齡91歲的總統府資政吳澧培，特別約見表達勉勵支持之意，並開心地戴上繡有「台灣自己館」的黑色棒球帽，號召大家一起支持「台灣自己館」的理念和行動。

吳澧培向來自許，推動台灣獨立是他一生的事業。對於在大阪世博會有民間團體自發推動「台灣自己館」的發想和行動，感到相當欣慰。

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吳澧培於3月2日下午在家中會見台灣文學國家園區協進會代表，對於台灣如何與世界往來，新世代如何面向時代的挑戰，交換心得。

台灣文學國家園區協進會秘書長蔣耀賢表示，世界博覽會是人類最大的和平盛會，計有160個國家、地區參加。台灣在國際現實處境下，以「玉山館」名義，期望展現台灣科技實力，固是一件值得驕傲的事。但吳資政認為「台灣」才是我們自己的商標。民間能夠與政府在國際舞台上，交互作用，彼此努力，對於台灣的外交與國際關係，是至關重要的行動。

正如吳資政在1985年於美國成立非營利組織「台美人公民協會」，現任美國波士頓市長吳弭（Michelle Wu）在就任時，提到自己台美人的背景，讓吳資政深感驕傲。

吳澧培認同新世代能夠展現台灣開放多元的社會價值、捍衛民主自由，這番勇氣與尊嚴的表現，正是台灣與世界往來最好的基礎。台灣應該自信與世界往來，而今年的大阪世博，確實是一個不可錯失的大舞台！他萬分樂見台灣人能夠共同成就「台灣自己館」，這樣的活力與創造力，正是台灣賴以永續的根基。

台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮表示，大阪世博「玉山館」代表台灣的科技成就；「台灣自己館」則要呈現台灣人民開放多元與自由民主的人文價值。鄭邦鎮並強調：「不要問『國家』為我們做了什麼；要問我們為『台灣』做了什麼。」雖然協進會力量有限，但是我們篤信蔣渭水先生的訓勉之詞：「同胞需團結，團結真有力」。

鄭邦鎮亦親自手書一幅「台灣自己館」，來向吳資政表達長久以來尊敬景仰之意；感謝吳資政一生為台灣所做的努力與奉獻，更感謝他以行動支持「台灣自己館」。

台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮親自手書一幅「台灣自己館」，感謝吳澧培一生為台灣所做的努力與奉獻。（台灣文學國家園區協進會提供）

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