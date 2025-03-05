批壯促法包山包海、綁架政府 黃智賢：完全背離人口研究與學術專業

前民眾黨立委吳春城（見圖）推動「壯世代政策與產業發展促進法」三讀通過，引發圖利及商標爭議後請辭。對此名嘴黃智賢詳細列出壯促法的危害，藉此說明「為什麼壯促法必須廢」。（資料照）

2025/03/05 09:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」三讀通過，引發圖利及商標爭議後請辭。對此名嘴黃智賢詳細列出壯促法的危害，批評壯促法「包藏禍心，又滿紙廢話」、「違反學術、反智、包山包海、綁架政府，綁架全台灣世世代代」，藉此說明「為什麼壯促法必須廢」。

黃智賢在臉書發文質疑，壯促法是吳春城跟柯文哲處心積慮搞出來，黃國昌護駕保航的聚寶盆法案。靠此可以屯田，吃上五百代。她也批評該法「可以匆促三讀通過，是因為立法院的惡質生態，彼此護航」。

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黃智賢指出，因為想要藍白合，所以國民黨立委全部閉眼舉手配合。並指民進黨因為席次不夠，希望可以用壯促法，交換民眾黨的善意，所以極度配合，最後通過這一條惡法。

黃智賢表示，吳春城跟黃國昌太得意、太囂張，審預算時，拿壯促法脅迫各單位配合，甚至凍結故宮跟體育署預算。吳春城還氣勢洶洶，衝去拍吳沛憶的桌子。台灣社會才驚覺，竟然有這麼荒誕惡質的法律被通過。

黃智賢質疑，吳春城棄車保帥，辭立委，想藉此力保壯促法不被廢止。國民黨立委跟市議員，也出來護航壯促法。民眾黨跟黃國昌，更是無恥鼓吹壯促法。

為此黃智賢表示，「我只好把壯促法的危害，一條一條講清楚」。她強調「問題不是只在吳春城標政府標案，甚至不只是商標權問題。而是，這是一個違反學術、反智、包山包海、綁架政府，綁架全台灣世世代代的惡法，必須立刻廢止的即期惡質的法律」。

黃智賢也引用壯促法的法條進行評論。針對第一條規定，黃智賢痛批「包藏禍心，又滿紙廢話。以高大上的文字，包裹滿滿的私貨」。她也質疑第二條宣稱「本法所稱壯世代，指五十五歲以上有工作能力及意願之國民」，「這個定義，莫名其妙，完全背離人口研究與學術專業」。

黃智賢強調，55歲到65歲，是中老年。65歲以上，是老年。這是兩種人口定義，這牽涉到退休年齡。除了特殊職業以外，台灣一般是規定65歲以上可以退休。她怒批「你把55歲以上的人口全部打包，上不封頂。這是什麼玩意兒？有病得治」。

黃智賢也質疑，他在55歲以上，還必須要加上有工作能力，同時有工作意願，這兩個條件。這是壯世代的法定定義。「那麼，55歲以上，沒有工作能力，或是沒有工作意願的，就不用管他們？」、「要不要另外再頂幾個不同的法，來處理55歲以上，沒有工作意願或工作能力的人口？」

黃智賢也提到，那55歲以下的呢？45歲的呢？35歲以下的呢？就讓他們自生自滅？所以，為什麼要在完全沒有任何學術定義下，硬是要在所有人口裡面，劃出這一塊？憑什麼？她也怒嗆「這完全反學術，混亂所有政府已有，跟未來要制定的中老年政策，以及老年政策」、「而且，政府明明已經有許多政策，壯促法卻直接寄生在現有政策上，吞食現有預算與政策」。

黃智賢也批評，壯促法是一個巨大的黑洞，有這樣一部壯促法，政府所有政策跟法令，都必須被迫向壯促法低頭。只要以壯促法作法源，就可以無止境的壓迫所有政府單位，配合辦理。她也砲轟「吳春城跟黃國昌就是利用審預算的機會，以壯促法為法源，凍結各機關的2億多預算。甚至連故宮博物院、體育署等，都要被迫配合壯世代」。

黃智賢也針對第三條規定質疑，「這一條，可見壯促法涉及所有政府機關。政府所有機關單位，所有政策都要被壯促法『植入』，或是寄生。這對台灣的傷害，既廣泛又深遠」。

黃智賢也針對第四條規定評論，「什麼是壯世代新創及產業鏈？」壯世代這個名詞，是吳春城無中生有，登記商標的。吳春城有壯世代協會、學院，相關公司十幾家。政府被迫要「積極推動」，要輔助「壯世代產業」、「新創」、「產業鏈」。這是要年年月月，投入多少預算、人力？甚至配合壯促法，要修改多少法條？

黃智賢在文末也批評，「壯促法這一隻吸血寄生蟲，是要永生永世寄生在台灣。然後，要怎麼輔助？怎麼積極推動？是不是都要在壯世代『教父』的指導下，推動政策？」

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