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    列5點看清曹興誠捐款爭議 矢板明夫：親中人士胡攪蠻纏

    曹興誠是否捐款1500萬元給清大出現羅生門爭議，矢板明夫對此發文整理出年表，並提出5點事實，質疑親中派人士「胡攪蠻纏」，並批「企圖破壞曹興誠的名譽、影響大罷免的結果。居心叵測」。（圖擷自臉書）

    曹興誠是否捐款1500萬元給清大出現羅生門爭議，矢板明夫對此發文整理出年表，並提出5點事實，質疑親中派人士「胡攪蠻纏」，並批「企圖破壞曹興誠的名譽、影響大罷免的結果。居心叵測」。（圖擷自臉書）

    2025/03/05 09:32

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人後，遭國民黨立委翁曉玲指控未捐款1500萬元給清華大學，清大校方的說法也引發諸多爭議。資深媒體人矢板明夫對此發文整理出一個年表，並提出5點事實，質疑親中派人士目前從質疑沒有捐款變成「聯電的捐款，不能算曹興誠捐的」，他強調此舉只能用「胡攪蠻纏」來形容，並批「企圖破壞曹興誠的名譽、影響大罷免的結果。居心叵測」。

    矢板明夫在臉書發文指出，針對捐款爭議他將過程整理出一個年表，並指有關聯電創辦人曹興誠30年前曾經捐給清大1500萬元之事，至今還鬧得沸沸揚揚。他質疑目前攻擊曹興誠的親中派各路人士，已經把論點從「曹興誠承諾捐款卻沒有履行、言而無信」，偷偷轉化成了「聯電的捐款，不能算曹興誠捐的」。對此矢板明夫直言「這種做法，只能用『胡攪蠻纏』四個字來形容」。

    矢板明夫為此提出5點事實釐清。其一為沈君山1995年向聯電董事長曹興誠募款，一開始就不是向他個人，而是希望聯電能夠幫助清大。而當時的曹興誠是聯電的決策者。

    矢板明夫指出，其二為捐款人雖然是聯電，但沈君山、清華大學、以及聯合報等當時的媒體，為了強調「下棋做公益」這一佳話，在後來的宣傳之中，刻意突出曹興誠所扮演的角色，而沒有強調聯電。

    矢板明夫表示，其三為在當時的社會認知中，即使是企業的捐款，也往往會強調董事長個人。比如說幾年前郭台銘董事長捐贈疫苗。實際上是以鴻海和永齡基金會名義，但台灣的媒體經常強調「郭董捐疫苗」，很多藍營名嘴都在節目中表示過「謝謝郭董」。

    其四為，這件事一直是沈君山、清華大學，和媒體在宣傳。過去，曹興誠從來沒有對外提到過這件事情。所以，不存在曹興誠沽名釣譽、自我宣傳的事實。

    其五為，他合理推測，翁曉玲和清華大學，由於曹興誠擔任大罷免領銜人，而刻意炒作此事，明知捐款人是聯電，卻刻意強調「沒有找到曹興誠捐款的紀錄」，大肆炒作，企圖破壞曹興誠的名譽、影響大罷免的結果。居心叵測。

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