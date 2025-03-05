批傅崐萁、凌濤、黃國昌 沈伯洋：政治不難「賴給清德」就好

民進黨立委沈伯洋發文指出，總統賴清德屢遭藍白政治人物點名，包含民眾黨立委黃國昌、國民黨立委傅崐萁、國民黨智庫副執行長凌濤等人，在面對問題時都推託、怪罪總統賴清德，讓他嘲諷「真的是政治不難，賴給清德就好」。（資料照，總統府提供）

2025/03/05 08:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋發文指出，總統賴清德屢遭藍白政治人物點名，包含民眾黨立委黃國昌、國民黨立委傅崐萁、國民黨智庫副執行長凌濤等人，在面對問題時都推託、怪罪總統賴清德，讓他嘲諷「真的是政治不難，賴給清德就好」。

沈伯洋深夜在臉書發文，表示深夜「滑新聞」有感，「真的是政治不難，賴給清德就好...」。他列出相關案例，包含凌濤被爆性騷擾：「因為批評賴清德烤肉才被報復」、傅崐萁架走退休教師：「因為賴清德抗中保台」、黃國昌凍總統府預算：「因為賴清德下令癱瘓國會」。

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國民黨智庫副執行長凌濤昨遭媒體爆料涉「露鳥」性騷及對婚姻不忠，除了開記者會喊冤，還宣稱是上月批評賴清德花了高達17萬8000元，邀民進黨籍立委、行政院官員與總統府工作人員到官邸聚餐烤肉，可能因此惹禍上身。不過，總統府副秘書長張惇涵出示單據駁斥，指餐費金額8萬7900元，且是賴總統自掏腰包。

立法院國民黨團總召傅崐萁本月2日在花蓮藉「植樹節」舉行問政說明會，被年近80歲花蓮退休名師葉春蓮怒嗆通匪，隨後叫人粗魯架離，引爆輿論怒火，事後卻稱總統賴清德當選13個月來「我跟葉老師及善良的台灣人民一樣，火氣越來越大」，還批賴清德整天只會喊抗中保台，把所有不合綠意的都打成中共同路人。

今年度總預算爭議遲未解決，民眾黨新任主席、立法院黨團總召黃國昌先前指控總統賴清德下令癱瘓立法院並藐視國會通過的主決議，因此提案刪除國務機要費1000萬元及凍結2000萬！

針對上述爭議，網友也紛紛質疑「真的賴清德就好」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「賴清德治百病」、「我來做好像也不會太差（？」、「之前是小英要負責，現在只能叫清德負責了」，有網友更諷刺「大家都把自己看得這麼高，硬要把自己跟總統看齊，他們是哪根蔥？」

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