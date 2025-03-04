新北罷免立委1階過關藍綠6：0！藍營動起來了 議員支援罷綠委收件

新北市罷免藍綠立委案件1階通過「6比0」；綠委蘇巧慧、張宏陸、李坤城案則提議人數不足，罷團規劃連署專車定點巡迴、鄰近捷運站等地設置連署站點，力拚達標補提送件；圖為之前畫面。（資料照，新北大掃除提供）

2025/03/04 23:46

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市罷免藍綠立委案件1階通過「6比0」，被提議罷免的藍委葉元之、張智倫、林德福、洪孟楷、羅明才、廖先翔都成案，罷團正在討論何時啟動二階；綠委蘇巧慧、張宏陸、李坤城案提議人數不足，罷團規劃連署專車定點巡迴、鄰近捷運站等地設置連署站點，力拚達標補提送件，國民黨籍市議員江怡臻、王威元等人支援代收罷免綠委提議書。

6名藍委罷免案1階合格率95％以上、不合格率5％以下；葉元之案96.86％、張智倫案95.96％、林德福案95.39％、洪孟楷案96.14％、羅明才案95.20％、廖先翔案96.88％。

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葉元之案預計3月7日領取2階連署人名冊格式、3月8日啟動2階連署。其他5案應在收到中選會函文次日起10天內，領取連署人名冊格式，並於領到格式的次日起60天內徵求連署，逾期或未依規定提出，均不予受理。

5罷團今天起將陸續收到函文通知，以今天（4日）收件為例，若擇訂期限內最後1天（即3月14日）領取2階格式、3月15日2階開跑；牽一髮動全身，各罷團仍在評估期程中。

「新北大掃除（去怋除穢）」鎖定樹鶯選區蘇巧慧、土三選區吳琪銘。蘇巧慧案提議人數不足752人，不合格率33.5％、合格率66.5％，需補提議人名冊；吳琪銘案預計3月9日前公布1階審查結果。罷團指出，國民黨籍土樹三鶯區市議員黃永昌、林金結、呂家愷、江怡臻、洪佳君服務處支援收取提議書。

罷免三重區李坤城的「三月圍城」提議人數不足1027人、不合格率4成、合格率6成，也要補提提議人名冊。即起到3月7日每天上午9點半至11點半、下午3點半至5點半，在捷運三重國小站對面設立連署站；國民黨籍三重區市議員王威元服務處支援收取提議書。

罷免板橋西區張宏陸的「走投無陸」提議人數不足606人、不合格率35.7％、合格率64.3％，尚待補提提議人名冊。本週將辦3場機動連署活動，3月6日捷運新埔站1號出口旁、3月7日捷運新埔站2號出口旁、3月8日府中路及東門街叉口，時間都是早上9點半至中午12點。

3團個別已於2月27日、3月3日、3月4日收到中選會通知，自文到次日起10天內補提提議人名冊，屆期不補提或補提仍不足規定人數，均不予受理。

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