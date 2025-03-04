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    吳思瑤指藍白刪預算總統府11點要關燈 王鴻薇：不跳電就謝天謝地了

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    2025/03/04 23:22

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團指因立法院刪預算，總統府被迫11點必須關閉夜間景觀照明、冷氣不能高於攝氏28度等。國民黨團書記長王鴻薇表示，台灣不跳電就謝天謝地了，民進黨團幹事長吳思瑤要噴口水之前，請先做好功課，不要只做護航不顧民意的「黨意代表」、「LIE政府代言人」。

    王鴻薇指出，今年總統府水電預算原編列2914萬，比去年增加649萬元，大幅增加29%，請問一般家庭每個月有多花這麼多水電費嗎？立法院刪除10％不合理嗎？

    王鴻薇表示，此外，台北市自民國88年起早已進行「都市夜間照明景觀計畫」，其中明確提到其夜間光照理應依照行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」，到夜間景觀照明於夜間11點後視需求關閉，才符合節能減碳政策及兼顧文化景觀之效。

    王鴻薇再指出，賴清德總統曾在去年總統府「氣候變遷對策會議」第二次會議上強調：「最好的能源是節能。」 結果總統府不思節能減碳，為全民節省公帑，還要怪立法院刪預算？馬政府時期總統府都帶頭節能減碳，「就你賴（LIE）政府不節能減碳？坐擁3兆預算付不出水電費？」

    王鴻薇表示，馬政府執政時期，2016年政黨輪替時電價平均每度為2.5488元，九年過去現在平均每度電大漲至3.1154元，電價大漲22%，造成物價飛漲、通膨嚴重，多少店家因為付不出水電費永遠關門熄燈，民進黨政府有在想小老百姓因為電價大漲如何艱苦過日嗎？

    王鴻薇說，吳思瑤心繫總統府晚上12點要關燈，没有美感。但國民黨團心繫的是人民付不出電費、政府拿數千億撥補台電，結果全台還是跳電連連。也許吳思瑤心中只想著賴總統會因為晚上不能點燈會不高興，但國民黨團想的是，利用預算審查，提醒政府3兆公帑要省著點花，錯誤的能源政府快點回頭。

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