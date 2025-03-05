又有人被肉搜！ 王鴻薇遭爆調查罷團領銜人陳柏宏資訊

張益贍爆料，王鴻薇派人調查罷免她的民團領銜人資訊。（圖翻攝自張益贍臉書）

2025/03/05 00:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨指控，罷免藍委王鴻薇民團「山除薇害」違法募款，還肉搜並公開正妹幹部「阿美」個資及真實姓名，要求檢調介入調查，引發外界批評。4日又爆山除薇害的領銜人「Peter」陳柏宏，也被王鴻薇派人私下調查，與陳柏宏熟識的政治工作者周軒怒斥：「現在是怎樣？當個領銜人也要被立法委員調查？妳王鴻薇有這麽大嗎？」

山除薇害文宣組長阿美的個資和真實姓名，被國民黨公布後並指控帶頭違法募款，阿美本人3日在個人社群平台發聲，強調自己坦蕩蕩，經得起檢視，她只是一個普通的公民、深愛台灣的台灣人，想要下架不適任立委卻被如此攻擊，「請社會大眾看清楚，國民黨對付不同聲音的方式，就是用各種暴力及鬥爭手法要我們閉嘴！」網上也掀起「我們都是阿美」運動，痛批藍營打壓異己使出肉搜，並擅自公布他人個資的手段。

請繼續往下閱讀...

這起風波未平，政治評論員張益贍4日接獲爆料並PO出相關聊天截圖，指責「王鴻薇除了透過國民黨中央，公開阿美個資之外，還透過國會『曾姓助理』向『某公家機關』四處打聽罷免王鴻薇領銜人Peter的個人資料。」據悉，陳柏宏現為軍警戰術研究發展協會常務監事，從張益贍曝光的照片可以看到，「曾姓助理」向相關人士打聽陳柏宏的背景、在「某公家機關」的在職時間等資訊。

與陳柏宏熟識周軒得知此事後，4日晚間在臉書發文痛批，「罷免王鴻薇的領銜人，Peter ，他是我的兄弟。一開始認識他的時候，我只知道他真的是個軍武專家，隨便拿張武器照片給他看，他可以跟你說個十分鐘武器性能諸元。然而他不是只有這樣而已，事實上，我們最常聊的是政治。他其實是個對台灣很有愛的人，儘管他常常跟我罵民進黨很多地方做不好，但投票的時候還是一定三票民進黨。」

「這一次大罷免，當我知道他當罷免王鴻薇的領銜人，我真的很驚訝。因為他原本可以好好的在他專業上努力，我認為這就是他對台灣最好的幫助了。然後，他被王鴻薇辦公室調查背景，我很早就知道了。當我看到那些對話截圖的時候，我感到我的血壓快要爆表。現在是怎樣？當個領銜人也要被立法委員調查？妳王鴻薇有這麽大嗎？」

周軒接著說：「然而Peter告訴我，沒關係，他早就預期有這一天，就跟昨天被國民黨公布個資的阿美一樣，他們都是做好準備才踏上戰場的。但是做為他的兄弟，我不可能眼睜睜看他這樣被弄。昨天開始，我們都是阿美。今天開始，你我也可以是Peter。那一年，還好有Peter ，我因為確診被隔離時，他上班到一半還幫我送藥、送補給品，這一次，換我挺你了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法