台積電加碼3兆投資美國遭質疑 邱志偉：中國協力者唱衰台灣

民進黨立委邱志偉。（資料照）

2025/03/04 22:08

〔記者陳政宇／台北報導〕台積電將對美國加碼投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元）。立法院經濟委員會資深成員、民進黨立委邱志偉今（4日）強調，「根留台灣」是張忠謀到魏哲家董事長的承諾，加上台積電主要客戶來自美國市場，赴美投資本屬商業行為，若過度渲染、解讀，只是中國唱衰台灣的協力者。

邱志偉盤點，台積電二奈米廠近期已逐步在高雄、新竹投產，未來可能在台中擴廠，一如台積電承諾最先進製程會優先在台灣量產，也為周邊供應商、半導體相關學程前來高雄，帶動高雄就業及就學機會；未來台積電先進封裝也會在嘉義設廠，樂見台積電先進製程能持續來高雄，特別是他所長期爭取的白埔產業園區設廠，嘉惠更多南部鄉親，促進在地就業。

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邱志偉說，台積電現在增加對美投資，並不等於減少台灣就業機會，相反的，是對美國市場的再保證，也讓美國政府對台灣半導體產業有信心，未來台灣的訂單、尖端研發技術所需要的材料設備，才不會受到影響，這對台灣豈是壞事？這顯示「台美關係的再保證」，美國對台有六大保證，台灣當然要能對美國再保證，除了國防訂單外，增加台美半導體的合作，是創造台美雙贏。

針對各方疑美論者蜂湧而出，邱志偉認為，許多人此刻強調矽盾瓦解說，卻不見矽盾一詞早在2000年初就被提過。現在許多唱衰台積電者，例如前總統馬英九，當年面對中國紫光要吃下台積電，竟在「馬習會」表示這非威脅，還說要增加兩岸互信。馬缺乏風險意識，才是真正讓台灣矽盾瓦解、才是掏空台灣。

邱志偉強調，台灣不會因為台積電赴美就被掏空，但若連防堵中國滲透的危機意識都沒有，那才是真正讓台灣國安土崩瓦解；既然各方有如此多疑慮，特別是台積電董事長魏哲家成為川普就任後，能與其公開會面的台灣第一人，不妨由總統賴清德在總統府召見，化解各方疑慮，並強化台美同一陣線的信心。

邱志偉提醒，他過去曾呼籲應由產業界人士，定期擔任總統特使赴美訪問，向白宮傳達台美經濟合作的決心；台積電董事長暨總裁魏哲家這次遭受各方評價，台灣政府應給予其支持，強化台積電根留台灣的信心。台美合則兩利，才可對抗中國侵略，也才是台灣未來必須走的路。

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