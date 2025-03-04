楊智伃壓力大到哭了！ 遭她肉搜個資正妹罷團志工反應曝光

國民黨發言人楊智伃在節目上落淚哽咽。（擷取自大新聞大爆卦頻道）

2025/03/04 23:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會近日公布大罷免第1階段提議連署結果，藍委有32人通過，被藍營點名做為反制目標的綠委無一人過關，藍營內部不少人看不下去，國民黨發言人楊智伃4日上節目還被同台的自家人砲轟到哭出來。而3日被楊智伃肉搜並公開個資及姓名的罷免王鴻薇民團志工「阿美」，得知楊智伃落淚的事後，傻眼表示「她哭什麼？你要確（定）欸！」

政論節目《大新聞大爆卦》4日談到大罷免藍綠立委32：0的懸殊成案數，前藍委鄭麗文看不下去，痛批國民黨爛泥扶不上牆，每次拿一手好牌卻打輸。一旁的藍營發言人楊智伃聽到後覺得委屈，忍不住哭出來，稱朱立倫上任黨主席是將近3年前，當時剛接任不到3個月就碰到4大公投，還得面對罷免、補選，他們從來沒有懈怠過一天，他們都很努力，希望大家把罵國民黨的時間，多多拿去檢視民進黨的所作所為。

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而3日被楊智伃在藍營記者會上公開個資，質疑在此次罷免王鴻薇行動中違法募款的罷團幹部阿美，4日在另一檔政論節目《前進新台灣》得知楊智伃因為壓力大落淚的事後，第一反應就是露出傻眼表情，直呼「她哭什麼？你要確（定）欸！她說她壓力大是大在哪裡？」

主持人表示，因為藍營現在不少人指責黨中央，在罷免綠委一階連署不夠力，阿美聽完直言：「我跟妳（楊智伃）說，妳不需要哭，妳知道為什麼嗎？妳不該擔這個責任的。如果大家沒有真的想要去罷免你們所謂站在對立面的立委的話，這責任不該在妳身上，這不是應該是公民發起嗎？為什麼會是你們黨中央要去負責、去運用資源呢？只因為你們想要去反制罷免嗎？這個罷免理由也不合理啊！」

阿美也提到，自己被楊智伃公布個資並質疑違法募款的事，阿美強調自己坦蕩蕩，完全經得起檢驗，「你們因為國民黨立委要被罷免，所以你們對公民團體有所監督跟檢視，我覺得無可厚非，因為你們一定會有所謂的反制行動。但是有需要把我的個資公布出來嗎？應該要有一個限度吧！妳可以說妳質疑哪裡不法，既然都可以肉搜到我公司的資訊了，妳可以直接去提告啊！」

而當主持人問到，個資被人公開後最擔心的事？阿美表示，有熟悉國民黨運作的人提醒她，要小心王鴻薇會派人跟拍，她最怕的就是影響到自己的家人。阿美也透露，她的家人其實都是藍營支持者，3日的事情發生後，家人還打電話問她，為什麼要把自己搞上檯面，她語帶哽咽表示「把我搞上檯面的不是我自己耶！是國民黨耶！我一直以來都用化名，就是因為我不想我個人的職業或身分，去模糊罷免的焦點，國民黨今天這樣做，是非常惡劣的一件事情！」

楊智伃4日則在臉書針對自己哭的事情發文，「抱歉，在節目上沒控制好情緒，讓大家擔心了。加入國民黨這幾年，或許我的資歷還不夠深，沒什麼背景沒什麼財力，但面對各種抹黑攻擊與造謠，任何迎面而來的挑戰與壓力，我們從來不會退卻，一定都會站在第一線，衝鋒陷陣，堅持監督到底。加入政治工作以來學習很多、收穫很多，很多資深的前輩們的提攜、指教，也認識一群一起努力勇敢善良的年輕夥伴。然而，當那些同樣勇敢站在第一線、與我們並肩作戰的年輕夥伴們，受到攻擊與委屈時，我真的感到不捨與心疼。」

結果底下湧入大批網友砲轟，「所以妳憑什麼肉搜公民並公布他人個資？」、「肉搜人家真的很不要臉，然後又出來賣慘」、「哭什麼？被妳洩漏個資的阿美也哭了，加害者妳哭什麼？」、「你缺的不是資歷，也不是什麼背景財力，缺的是道德良心」、「該哭的是阿美吧，傻眼耶」、「努力什麼？支持同黨抄名冊嗎？還抄到死人有夠不尊重對方親屬！」、「被你洩漏個資的人才倒楣」、「國民黨公開別人個資還能喊不退縮喔？活該被罷免！」

阿美遭國民黨公布個資攻擊。（圖翻攝自阿美Threads）

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