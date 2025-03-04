在野黨大砍國防預算 美國商會烏克蘭分會長舉實例分享

美國商會烏克蘭分會會長Andy Hunder。（記者陳昀攝）

2025/03/04 21:34

〔記者陳昀／台北報導〕美國商會烏克蘭分會會長Andy Hunder來台，他受訪表示，在緊急應變上最重要的就是維持通訊順暢，科技、雲端技術要先到位，確保經濟持續發展、人民生活如常；對於台灣在野黨大砍國防預算，他說，各國可以從烏克蘭過去3年的具體經歷，看見國防預算的重要性。

美國商會烏克蘭分會會長Andy Hunder昨天來台，出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」。Andy Hunder分享過去3年，烏克蘭在全面侵略底下如何發揮韌性。

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美國商會烏克蘭分會有40位全職員工，早在俄羅斯入侵烏克蘭前就接獲情資，並直指烏克蘭首都基輔會在3天內垮台，因此當時先發薪水讓職員離開，但只有1人離去，因為民眾無法完全相信、確定相關情資屬實，但他們有緊急應變計畫，先提領紙鈔、紙本地圖、每天把油加滿等，做好充足準備，至今基輔依然存在、企業也營運得很好。

Hunder指出，除了維持生命安全，最重要的就是維持通訊順暢，俄羅斯入侵烏克蘭是先發動網路攻擊、才發射飛彈，目標就是癱瘓通訊網路、摧毀金融系統，所幸烏克蘭戰時網路依然順暢，商會有85%企業正常營運，即使無人機攻擊導致部分廠房損壞，但只要重建就能繼續營運，所以科技、雲端技術要先到位，相關法規也要到位，這比實體基礎建設更難攻擊。

Hunder提及，烏克蘭中央銀行在戰爭爆發祭出新法規，開放金融體系資料庫上傳到雲端、移轉到國外，因此戰爭期間，微軟、Google、Amazon，以及花旗銀行、Master Card等服務都還在進行，麥當勞去年還在烏克蘭新開20家分店，農業生產、港口鐵道等都持續營運。

Hunder評估，俄烏今年可望達成停火協議，預期會有第一輪的解除動員，屆時有具備最新軍事科技技能的70萬人力重回職場；在全社會防衛韌性整備上，Hunder認為，必須了解企業的角色、納入橫跨科技、金融、食品、快遞、銷售業等領域，讓經濟持續活躍、人民生活如常。

被問到如何看待我國在野黨大砍國防預算，Hunder分析，從烏克蘭過去三年的具體經歷，可以讓大家認知到國防預算對軍力、軍備的重要性，烏克蘭有個龐大的鄰居在旁邊、每天面對這麼大的危機，要如何在戰爭中抵抗俄羅斯、絕不倒下，戰爭前烏克蘭許多政治人物也主張應將預算用於基礎建設、而非國防上，但現在未必這樣想。

針對台積電擴大對美投資，Hunder認為，也可以考慮在烏克蘭投資，尤其無人機、新興軍事技術，烏克蘭都是在最前線，烏克蘭即將進入重建階段，將是歐洲二戰後最大型的重建計畫，台灣與烏克蘭雙邊企業也有互補機會。

國安人士表示，賴清德總統上任後，強調全社會韌性已從政府內部的討論走向驗證，沒有太多餘裕，必須要一步步行動，並邀請更多專家、學者來，全社會韌性不只是針對高張力衝突的準備，也是就平時的天然災害等做好準備，在不同情境都能適用，今年將有好幾場多重演練，讓民眾了解如何找到防空避難措施，並宣導防災包、緊急避難設施、APP使用、民防手冊等。

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