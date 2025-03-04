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    控罷團帳目不清竟嗨吃春酒 國民黨：明到監院檢舉違法收受政治獻金

    國民黨指控罷免團體前有帳目爭議，後有嗨吃春酒，民進黨政府卻對罷團違法募資視若無睹。（截圖自國民黨臉書）

    國民黨指控罷免團體前有帳目爭議，後有嗨吃春酒，民進黨政府卻對罷團違法募資視若無睹。（截圖自國民黨臉書）

    2025/03/04 23:27

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚在臉書發文指出，網路上流傳出疑似罷免公民團體「港湖除銹」的春酒照片，網友質疑捐款被拿去吃大餐，罷團日前才被爆透過「課金公媽」違法募款，如今又現這一幕，不禁讓人聯想到去年基隆市長罷免案中，罷團違法募資、資金不明的黑歷史。

    國民黨說，「惡罷團體」早已劣跡昭著，違法情事更是踐踏民主精神，民進黨政府還要對違法募資視若無睹，毫無作為？簡直令民眾心寒！

    國民黨發言人群明天上午10點將到監察院檢舉罷免團體違法收受政治獻金。

    國民黨說，當初基隆市罷樑團體透過募資平台「嘖嘖」違法超額募資716萬元，承諾罷免結束後會公開金流，捐出剩餘款項，然而罷免早已落幕，金流卻至今無人交代，甚至連當初捐款的支持者都站出來，公開曬出小物照片，要求團體履行承諾，這樣的募款黑箱，難道不是變相詐欺？

    國民黨指出，現在惡意罷免行動被爆出違法募款，被揭露內部群組指導支持者「以現金交由有志工證的志工」，企圖規避「政治獻金法」監管，讓支持者出資卻不留下任何正式金流紀錄，「政治詐騙秀」後竟還有一桌最低9680元的春酒可以吃？

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