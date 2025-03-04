為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國人大出現13「台灣省」代表 陸委會：均不具台灣人身分

    陸委會強調，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。 （資料照）（

    陸委會強調，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。 （資料照）（

    2025/03/04 19:43

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國人民代表大會將於5日開幕，中共今年安排13名「台灣省人大代表」與會，企圖形塑台灣是中華人民共和國一省。陸委會今日強調，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。

    根據中國全國人大代表名單資料，今年總共有13名「台灣省人大代表」，分別為李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。

    「台灣省」人大代表、全國台聯副會長顏珂近日聲稱，聽取台胞意見建議是全國台聯的工作傳統，長期以來，「台灣省全國人大代表、全國政協台聯界委員」始終以親情鄉情為紐帶，致力於增進廣大台胞福祉，幫助台灣鄉親更好融入「祖國大陸」新發展格局。

    據了解，中共挑選的「台灣省人大代表」，多為移居中國的台灣人後代，非土生土長台灣人。例如顏珂是祖籍高雄的「台灣二代」，國籍為「中華人民共和國」，曾長期在廣東工作；唯一出生於台灣的陳雲英，是早年從金門泅水至廈門的中國經濟學家林毅夫的妻子。

    陸委會表示，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。全國人大每年組成所謂的「台灣省人大代表」，完全無法代表2300多萬的台灣民意。

    陸委會警告，兩岸條例第33條第2項規定，國人不得擔任經公告禁止之中方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。倘有國人擔任中共人大代表，已違反上開規定，政府將依兩岸條例規定予以處罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播