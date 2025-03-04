中國人大出現13「台灣省」代表 陸委會：均不具台灣人身分

陸委會強調，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。 （資料照）（

2025/03/04 19:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國人民代表大會將於5日開幕，中共今年安排13名「台灣省人大代表」與會，企圖形塑台灣是中華人民共和國一省。陸委會今日強調，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。

根據中國全國人大代表名單資料，今年總共有13名「台灣省人大代表」，分別為李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。

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「台灣省」人大代表、全國台聯副會長顏珂近日聲稱，聽取台胞意見建議是全國台聯的工作傳統，長期以來，「台灣省全國人大代表、全國政協台聯界委員」始終以親情鄉情為紐帶，致力於增進廣大台胞福祉，幫助台灣鄉親更好融入「祖國大陸」新發展格局。

據了解，中共挑選的「台灣省人大代表」，多為移居中國的台灣人後代，非土生土長台灣人。例如顏珂是祖籍高雄的「台灣二代」，國籍為「中華人民共和國」，曾長期在廣東工作；唯一出生於台灣的陳雲英，是早年從金門泅水至廈門的中國經濟學家林毅夫的妻子。

陸委會表示，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。全國人大每年組成所謂的「台灣省人大代表」，完全無法代表2300多萬的台灣民意。

陸委會警告，兩岸條例第33條第2項規定，國人不得擔任經公告禁止之中方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。倘有國人擔任中共人大代表，已違反上開規定，政府將依兩岸條例規定予以處罰。

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