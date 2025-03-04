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    「台灣省」人大代表邀台青見證「中國式民主」 陸委會：宣傳樣板

    中共安排的「台灣省」全國人大代表周琪。（圖擷取自臉書）

    中共安排的「台灣省」全國人大代表周琪。（圖擷取自臉書）

    2025/03/04 19:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「兩會」今天登場，「台灣省」全國人大代表周琪指稱，正規劃組織一些活動邀請台灣青年參加，讓他們了解什麼是「中國式民主」。陸委會今天駁斥，世界上並沒有所謂的「中國式民主」，只有中共統治下的一黨專政。周琪先生並不具有台灣身分，出身成長並不在台灣，他的說法只是宣傳的樣板。

    根據中國全國人民代表大會官網資料，本屆「台灣省」人大代表共有13人，除了陳雲英，其餘都不是台灣出生；中共官方資料顯示，周琪是1968年3月出生，自稱台灣台南人，現任全國台聯第11屆理事會副會長、遼寧省台聯會長。

    周琪3日接受中國官媒訪問時說，「中國式現代化」為兩岸交流合作帶來巨大機遇，希望台灣青年多參與兩岸文化、經濟等各方面交流，以青年為紐帶促進兩岸融合發展，希望更了解「祖國」傳統文化。

    對此，陸委會表示，眾所周知，世界上並沒有所謂的「中國式民主」，只有中共統治下的一黨專政，台灣人對這點瞭解得非常清楚。周琪先生並不具有台灣身分，出身成長並不在台灣，他的說法只是宣傳的樣板。

    陸委會指出，陸委會向來支持健康有序的兩岸教育交流，只要秉持對等尊嚴原則，符合政府相關法令規範，均能有序進行，並無障礙，但中共慣常將交流視為對台統戰滲透工具，藉以遂行對台政治目的。所謂的中共人大台灣團代表拉攏台灣青年學生赴中參加活動的作為，其統戰目的昭然若揭。

    陸委會強調，我們呼籲台灣青年朋友避免參加中方具統戰性質活動，也提醒注意赴中風險與人身安全問題，以確保自身的權益。

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