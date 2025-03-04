罷團衝二階連署 30名KOL組「助講團」前進藍委選區

罷免團體10日前往中選會，遞送罷免選區立委提議連署書，並由聯電創辦人曹興誠舉行記者會發表聲明。（資料照，記者方賓照攝）

2025/03/04 19:18

〔記者陳昀／台北報導〕全台大罷免烽火連天，並陸續進入第二階段連署，串聯全台35名藍委罷免的反共護台志工聯盟明將號召35個罷免團體宣布後續行動規劃，並公佈成立「罷免助講團」，據掌握，除了領軍的企業家曹興誠外，30名助講志工包含知名球評石明謹、文學作家朱宥勳、金曲歌手謝銘祐、百萬YouTuber呱吉、受中共迫害的人權工作者李明哲，以及揭露中共統戰手法的八炯、閩南狼等社會各界人士。

「罷免助講團」3月起將分頭前往進入第二階段罷免連署的國民黨立委選區宣講，向一般民眾說明罷免的正當性及必要性，罷免團體指出，包括王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀、葉元之、林思銘等立委，過去一年在立法院推動的法案、預算案中有重大爭議爭議且備受批評，國民黨在選前承諾與選後行動不符，如罷免未能成功，未來恐難以阻止危害台灣主權的法案。

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據透露，「罷免助講團」邀集公民社會各領域KOL，像是揭露中共統戰手法的八炯、閩南狼在《統戰紀錄片》影片釋出後，積極參與各地罷免宣講活動，揭露藍委的親共行為，號召「正藍軍」投下反共罷免票，還給台灣正常的國會，此次全台大罷免行動也將聚焦「反對政治詐騙、找回專業國會」，利用民意的力量下架違背民意的立法委員。

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