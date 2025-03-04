為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷團衝二階連署 30名KOL組「助講團」前進藍委選區

    罷免團體10日前往中選會，遞送罷免選區立委提議連署書，並由聯電創辦人曹興誠舉行記者會發表聲明。（資料照，記者方賓照攝）

    罷免團體10日前往中選會，遞送罷免選區立委提議連署書，並由聯電創辦人曹興誠舉行記者會發表聲明。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/03/04 19:18

    〔記者陳昀／台北報導〕全台大罷免烽火連天，並陸續進入第二階段連署，串聯全台35名藍委罷免的反共護台志工聯盟明將號召35個罷免團體宣布後續行動規劃，並公佈成立「罷免助講團」，據掌握，除了領軍的企業家曹興誠外，30名助講志工包含知名球評石明謹、文學作家朱宥勳、金曲歌手謝銘祐、百萬YouTuber呱吉、受中共迫害的人權工作者李明哲，以及揭露中共統戰手法的八炯、閩南狼等社會各界人士。

    「罷免助講團」3月起將分頭前往進入第二階段罷免連署的國民黨立委選區宣講，向一般民眾說明罷免的正當性及必要性，罷免團體指出，包括王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀、葉元之、林思銘等立委，過去一年在立法院推動的法案、預算案中有重大爭議爭議且備受批評，國民黨在選前承諾與選後行動不符，如罷免未能成功，未來恐難以阻止危害台灣主權的法案。

    據透露，「罷免助講團」邀集公民社會各領域KOL，像是揭露中共統戰手法的八炯、閩南狼在《統戰紀錄片》影片釋出後，積極參與各地罷免宣講活動，揭露藍委的親共行為，號召「正藍軍」投下反共罷免票，還給台灣正常的國會，此次全台大罷免行動也將聚焦「反對政治詐騙、找回專業國會」，利用民意的力量下架違背民意的立法委員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播