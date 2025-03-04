接見美智庫「傳統基金會」創辦人 賴清德：盼共同打造半導體供應鏈

總統賴清德今接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin Feulner）一行。（總統府提供）

2025/03/04 19:09

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin Feulner）一行時表示，台灣和美國是彼此重要經貿夥伴，也有密切產業交流，希望未來在高科技、能源以及農產品等領域，擴大對美投資與採購，也期待與美國等民主夥伴，共同致力打造更具韌性、多元化半導體供應鏈，應對新的情勢發展。

賴清德指出，佛訥博士曾在川普總統第一次當選時，擔任「政權交接團隊」重要成員，非常期待能與佛訥討論台美關係未來深化合作的方向，台灣和美國是彼此重要經貿夥伴，也有密切產業交流；台積電赴美國亞利桑納州投資高達650億美元，就是川普總統第一任期討論並定案，今天台積電董事長魏哲家也和川普總統共同宣布，台積電將擴大對美國的投資。

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賴清德表示，未來希望在高科技、能源以及農產品等領域，擴大對美國投資與採購，也期待與美國等民主夥伴，共同致力打造更具韌性、多元化半導體供應鏈，應對新的情勢發展。面對威權主義擴張，台灣會和美國及理念相近國家合作，維持區域和平穩定，我們深信，唯有仰賴自身實力的和平，才是真和平，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標，並持續推動國防改革，展現「自助人助」精神，也為區域和平穩定做出更多貢獻。

佛訥首先代表傳統基金會會長羅凱文及全體同仁，致贈賴總統《2025經濟自由度指數》報告書，他表示，在這份報告中，中華民國台灣的經濟自由度，在全球176個國家中排名第四，他要表達恭喜之意。

佛訥指出，很期待與賴總統就當前局勢及如何增進台美關係進一步交流，針對台積電宣布擴大在美投資的好消息，他也特別表達感謝之意，過去訪台期間，他曾參訪台積電總部，近期也到美國亞利桑那州的台積電廠址，參訪廠區建設及初步營運狀況，很高興台積電如今成為台美雙邊負責任關係中的重要一環。

佛訥表示，台積電誠然是規模龐大的企業，但他也要特別感謝數以百計來自台灣的企業，它們都是與美國企業和人民緊密合作的夥伴，讓熱愛自由的台美雙方，更加堅定與團結。

總統賴清德今接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin Feulner）一行。（總統府提供）

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