台積電赴美擴廠技術外流？楊光磊斷言：關鍵技術一定留台

前台積電研發處處長、英特爾技術顧問、台大領導學程兼任教授楊光磊。（記者方瑋立攝）

2025/03/04 18:27

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普今（4日）接見台積電董事長暨總裁魏哲家後，正式宣布台積電將加碼投資1000億美元（約3.3兆台幣），投資美國先進半導體擴廠製造。曾在台積電工作20餘年的前台積電研發處長、台大領導學程兼任教授楊光磊受訪表示，關鍵技術一定會在台灣，不會到了美國就有變化，即便最糟情況台灣製造能力也比美國強，成本、良率都比美國好，唯一會影響的只有市場佔有率。

楊光磊今出席由政大國關中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會主辦，立委陳永康領銜策劃的「2025TTX區域安全兵推」，以產業韌性、「半導體供應鏈韌性與全球布局影響」為題參與桌上兵棋推演，會後與中華大學講座教授杜紫宸接受媒體聯訪。

請繼續往下閱讀...

針對台積電擴大對美投資，關鍵技術是否將外移，楊光磊表示，關鍵技術一定會在台灣發展並量產，不會因到美國設廠就有變化，美國的廠主要是去滿足美國的客戶和一部分市場。

楊光磊指出，台積電赴美設廠，不會讓台灣關鍵技術不見，即便未來最糟情況變成「美積電」，台灣的關鍵技術仍在，製造能力也比美國強，成本、良率都比美國強，唯一影響的只有市場占有率。不過，楊也建議，台灣應該開始發展一些其他更新的產業，不要講一個產業做幾百年，只剩下老人在做。

不過，媒體詢問這對台灣「矽盾」而言力度增強或減弱？楊光磊說，若以川普回應而言，矽盾「似乎是在變弱」。若以前全部晶片產能都在台灣，當然有矽盾作用，但一旦將二成產能移至美國後發生戰爭，對美國就有極大好處。每個國家都有自己的利益，台灣人應該想清楚，「只靠美國是不夠了」。

陳永康則在座談中強調，台積電是唯一會引發台灣國安顧慮的特殊案例，因此台灣應優先定義其在社會韌性、產業韌性的重心為何。此外，這次是要求台積電投資1000億美元，下次不知道會不會再要求和英特爾合資1000億美元，這無法確定，也無法了解美方的行為準則，這對台灣而言都是極大的挑戰。

美國總統川普和台積電董事長魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法