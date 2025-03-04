馬英九籲賴總統守護台積電 卓揆：根留台灣是政策目標

民進黨立委何欣純質詢行政院長卓榮泰。（記者謝君臨翻攝）

2025/03/04 18:43

〔記者謝君臨／台北報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資1000億美元。前總統馬英九則呼籲總統賴清德守護台積電。民進黨立委何欣純今天質詢時，質疑馬英九是否擔憂太多。行政院長卓榮泰強調，根留台灣、壯大台灣，才是政策目標，產業界和政府都站在一致的角度上。

馬英九說，美國要求台積電赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心，讓國人擔心「護國神山」要被搬走了，這是重大國安危機，對國人的信心、兩岸關係，以及未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響，他呼籲賴總統守護台積電，停止社會內耗，分裂台灣。

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卓榮泰今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。何欣純質詢時，提及馬英九擔憂台積電赴美擴大投資，呼籲賴總統守護台灣產業，但就她的認知，前總統蔡英文、賴總統執政後，比馬英九更守護台灣的產業，且不僅是台積電，還有中小企業、微型企業等，馬英九是否擔憂太多？

何欣純也說，支持台積電的全球佈局，希望最核心的技術掌握在台灣本土，而當護國群山的中小企業也開始轉型升級、布局全球，政府要做他們的後盾。

對此，卓榮泰回覆，在馬英九任內，台灣產業到中國的狀況，現在想起來心中還是覺得「確實超過一些」，如果不是這樣，中國發展不會這麼快速，且用近乎是傾銷、高壓的方式，在全世界做不合理的貿易行為。

「馬總統的擔憂在他那個時代，已成為歷史的過去。」卓榮泰表示，現在根留台灣、壯大台灣才是政策目標，即使產業到國外做全球布局，政府除了要兼顧該公司及產業發展，更會保障國內半導體、高科技產業對國家整體競爭力的提升，而且要根留台灣，產業界和政府站在一致的角度上。

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