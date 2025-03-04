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    總預算、財劃法覆議明協商 藍黨團喊加開院會、邀卓揆說明

    國民黨團書記長王鴻薇受訪說，國民黨的立場是加開院會處理，會邀請卓榮泰前來出席說明。（資料照）

    國民黨團書記長王鴻薇受訪說，國民黨的立場是加開院會處理，會邀請卓榮泰前來出席說明。（資料照）

    2025/03/04 18:33

    〔記者林欣漢／台北報導〕行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，移請立法院覆議，立法院長韓國瑜將於週三（5日）下午邀集朝野黨團協商。國民黨團書記長王鴻薇受訪說，國民黨的立場是加開院會處理，會邀請卓榮泰前來出席說明。

    立法院程序委員會今天處理週五及下週二立法院院會議程，韓國瑜明天將召集朝野黨團協商今年度總預算及財劃法覆議案，以及民進黨團提出的憲法訴訟法聲請案等事宜，朝野黨團達成共識，將議程草案送交週五院會處理。

    王鴻薇於程序委員會會後受訪說，對於覆議案，國民黨的立場是加開院會處理，至於是哪一天還沒有定案，要明天由韓國瑜協商。今天程序委員會朝野黨團有共識將議程送交院會處理，就是要讓明天有協調的空間。

    行政院長卓榮泰今天於立法院受訪說，期待在覆議程序中充分、公開的向國會、國人說明，更期待的是說明之後，能讓國會有重新檢視中央政府總預算案的機會，這才是在憲政體制下應有的途徑。

    對此，王鴻薇說，這次覆議案，國民黨的立場會邀請卓榮泰前來出席說明。至於兩個覆議案會花幾天來處理，王鴻薇說，要看韓國瑜協商。

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