藍白刪預算總統府12點得關燈 張惇涵：水電費錢不夠

總統府副秘書長張惇涵。 （《中午來開講》節目提供）

2025/03/04 18:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院審議中央政府總預算時，將水電費通刪10%不得流用，總統府業務費更被藍白聯手凍結70%。總統府為節源開流，夜間景觀照明在晚上12時後完全關閉。總統府副秘書長張惇涵今（4日）接受網路節目訪問時說，總統府電費去年已入不敷出，今年又被砍10%，再被凍結70%，水電費錢就是不夠。

總統府3日表示，因應立法院審議114年度預算刪減及凍結結果，實施「節能新措施」；其中，總統府夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於晚上12時後完全關閉。

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張惇涵指出，去年總統府電費預算大概2200多萬，實際上台電去年兩度跳漲電價，漲了31%，總統府電費去年已入不敷出，今年又被砍10%，再被凍結70%，水電費錢就是不夠。

張惇涵談及，因為總統府是老建築，國家的門面越老，過去用的燈很多是鹵素燈，那種很耗能。蔡英文總統任內2017、2018年時有做一些改善，鹵素燈換LED燈，也請設計師把整個總統府的照明做節能改善，2020年獲得「台灣光環境獎」，這幾年總共省了600多萬電費，總統府一直有在節能，但這次是被立法院大幅刪減、凍結預算，只好更節能。

張惇涵說，現在除了夜間12點以前調到最暗模式外，12點後總統府照明熄燈，日間也要刪減四分之一光源，夏天冷氣溫度須調到28度、提早一小時關機。預算被凍結70%，解凍遙遙無期，經費大概就到4月。

對於國務機要費也被大砍，張惇涵提及，總統國務機要費現在歸零，總統跟幕僚開會，假設中午或晚上開會時，總統都自掏腰包請大家吃便當。另外，外界質疑國務機要費沒了，為什麼還可以請立委吃烤肉？他今天跟總統商請，特別把「烤肉趴」那天收據帶來，那一天是2月23日，「上面沒有統編！也不是在野黨所講的17萬」，總統就是自掏腰包處理。

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