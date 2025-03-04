國民黨酸總統府節能：水電費大增29％ 不思減碳卻怪預算被刪

國民黨團書記長王鴻薇說，今年總統府水電預算原編列2914萬，比去年增加649萬元，大幅增加29％。（資料照）

2025/03/04 21:54

〔記者林欣漢／台北報導〕總統府因應藍白立委在立法院會聯手凍刪今年度預算，即日起實施3項「節能新措施」。國民黨團書記長王鴻薇說，今年總統府水電預算原編列2914萬，比去年增加649萬元，大幅增加29％。總統府不思節能減碳，為全民節省公帑，還要怪立法院刪預算？

王鴻薇指出，今年總統府水電預算原編列2914萬，比去年增加649萬元，大幅增加29％，請問一般家庭每個月有多花這麼多水電費嗎？立法院刪除10％不合理嗎？賴清德總統曾在去年總統府「氣候變遷對策會議」第二次會議上強調：「最好的能源是節能。」 結果總統府不思節能減碳，為全民節省公帑，還要怪立法院刪預算？

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王鴻薇說，「馬政府時期，總統府都帶頭節能減碳，就你賴（LIE）政府不節能減碳？坐擁3兆預算付不出水電費？」

國民黨團說，2016年政黨輪替時電價平均每度為2.5488元，9年過去，現在平均每度電大漲到3.1154元，電價大漲22％，造成物價飛漲、通膨嚴重，多少店家因為付不出水電費永遠關門熄燈，民進黨政府有在想小老百姓因為電價大漲如何艱苦過日嗎？

國民黨團說，民進黨團幹事長吳思瑤心繫總統府晚上12點要關燈，沒有美感。但國民黨團心繫的是，人民付不出電費、政府拿數千億撥補台電，結果全台還是跳電連連。也許吳思瑤心中只想著賴總統會因為晚上不能點燈會不高興。但國民黨團想的是，利用預算審查，提醒政府3兆公帑要省著點花，錯誤的能源政府快點回頭。

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