總統府未解聘「全社會防衛韌性」顧問 張惇涵：曹興誠貢獻不容抹滅

總統府副秘書長張惇涵今日接受網路節目訪問表示，曹興誠長年對國家安全、防衛韌性投入甚多，其貢獻不容抹滅。 （《中午來開講》網路節目提供）

2025/03/04 17:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠近期風波不斷，遭名嘴爆料曾有中國小三，又被栽贓未捐1500萬給清大，遭國民黨點名應辭去總統府「全社會防衛韌性委員會」顧問一職。總統府副秘書長張惇涵今（4日）接受網路節目訪問表示，曹興誠長年對國家安全、防衛韌性投入甚多，其貢獻不容抹滅。

張惇涵表示，曹興誠領銜推動國民黨立委罷免案後，隨即遭到鋪天蓋地攻擊，顯然是政治操作，外界應釐清因果關係，不要被帶風向。近期不僅是曹興誠，凡是對藍白兩黨提出批評的人，皆遭受政治攻擊，例如文化界知名導演林懷民批評藍白刪減文化預算，被國民黨立委貶為「要飯的」。前天一名80歲的退休教師在花蓮抗議國民黨立委傅崐萁，竟然遭到粗暴驅離。

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張惇涵指出，「民主應該是人民作主，政治人物應接受人民監督，但現在卻變成政治人物反過來監督人民，這才是值得社會深思的問題。」

張惇涵質疑，一連串事件不只針對曹興誠個人，而是所有批評藍白的人都被貼上「側翼」標籤。政治人物本來就應該接受社會監督，但曹興誠不是政治人物，只是擔任委員會顧問提供意見，並無執行職權，外界的攻擊與抹黑實屬不當。

對於賴清德總統是否力挺曹興誠？張惇涵回應，政府在防衛韌性領域肯定曹興誠的專業與見解，但所有事情都應回歸事實討論，而非單純以政治立場判斷，「我們應該關注真正的問題，而不是被刻意扭曲的因果關係牽著走」。

張惇涵說明，政府並未取消或解聘曹興誠的「全社會防衛韌性」委員會顧問職務，外界對曹興誠的個人爭議，應由當事人說明。

針對藍營質疑曹興誠過去親中，現在卻在抗中保台。張惇涵說，不能單憑一個人10年前與10年後的言行不同就全盤否定，因為人的觀點與行為可能會隨時間變化，有人變得更好、更具正當性。但是也有人「昨是今非」，例如10年前反對中國服貿，10年後卻與中國國民黨站在一起，成為親中的政黨領袖。

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