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    高市6連霸議員陳明澤3/7辦感恩茶會 宣布交棒女兒陳琳潔參選

    高雄綠營6連霸市議員陳明澤（中）3月7日將舉辦感恩茶會，公開推薦女兒陳琳潔（右）接棒參選下屆市議員。（記者蘇福男攝）

    高雄綠營6連霸市議員陳明澤（中）3月7日將舉辦感恩茶會，公開推薦女兒陳琳潔（右）接棒參選下屆市議員。（記者蘇福男攝）

    2025/03/04 19:55

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄綠營6連霸市議員陳明澤，決定下屆不再參選，希望留學英國、擁有台美雙會計師執照的女兒陳琳潔接棒延續服務，陳明澤3月7日將舉辦感恩茶會公開推薦。

    陳明澤曾任高雄縣第15、16屆議員、民進黨高雄縣黨部主委，縣市合併後又擔任第1至4屆市議員，因個性海派、交遊廣闊，在高市第2選區6連霸，在黨內和基層實力不言可喻。

    2004年總統大選前夕發生震驚各界的319槍擊案，當時尋求連任的總統候選人陳水扁競選車隊，中午就在陳明澤湖內區住家兼服務處造勢、休息，隨後轉往台南金華路遭人槍擊，陳明澤服務處因此被列為重點調查範圍。

    陳明澤因槍擊案一夕爆紅，但也遭到各方惡意攻擊，質疑陳水扁在陳住處偽造槍傷，槍擊案發後7個月，陳明澤出版「誰槍擊了台灣總統？319槍擊案發生前的關鍵100分鐘解密」一書，逐一反駁外界質疑。

    陳明澤透露，他從18歲就因美麗島事件，而參與黨外民主運動，後來因緣際會參政，親身見證台灣從政治戒嚴到解嚴的民主發展，各項選舉幾乎無役不與，對台灣的感情毋庸置疑。

    他說，民主香火需要傳承下去，民進黨需要年輕新血，女兒陳琳潔為英國倫敦大學公共行政碩士，同時擁有台、美雙會計師執照，對公共事務有興趣，因此積極鼓勵女兒接棒參選，3月7日上午10點將在湖內服務處舉辦感恩茶會公開宣布參選。

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