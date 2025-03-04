台積電變「美積電」？王婉諭列3點對美談判籌碼：不必過於擔憂

台積電董事長暨總裁魏哲家今日與美國總統川普在白宮會面時，共同宣布台積電將加碼在美投資1000億美元。（彭博）

2025/03/04 20:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家今（4日）與美國總統川普，共同宣布台積電將加碼在美投資1000億美元（約新台幣3.3兆），預計未來數年新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對此，不少人憂慮「護國神山」是否會因此逐步轉移至美國，變成「美積電」，而時代力量黨主席王婉諭針對此議題，提出了明確回應與三項政策呼籲。

王婉諭表示，國內對此正反議論紛紛，但先別急，我們一起看看國際各界怎麼說。引述《晶片戰爭》作者米勒接受金融時報採訪時表示，「要評估台積電投資的實際影響，仍須等待後續公布的細節，而台積電之所以宣布擴大投資，是希望先與川普政府建立友好關係。」

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另一方面，率先報導此消息的華爾街日報指出，不只台積電，連蘋果、甲骨文、Open AI及日本軟銀集團等科技巨頭，近期都宣布大幅增加在美國國內的投資，蘋果甚至喊到5000億美元，但連馬斯克都對這些投資能兌現多少感到質疑。

王婉諭指出，真正關鍵的是美國對晶片產業的長期策略是什麼，台灣又該如何應對？從拜登的晶片法案補貼，到川普的半導體關稅威脅，美國要建立本土晶片供應鏈，確保國安與經濟安全，這是美方跨越黨派的目標與共識。但她也強調，美國要建立本土晶片供應鏈，不表示台灣就會失去「矽盾」的屏障。

王婉諭表示，一、台積電的總部及研發中心，還有絕大多數的晶片廠都還在台灣，加大對外的投資，不會讓台灣失去晶片製造的全球領先地位。二、半導體的製造技術是一個非常複雜的產業鏈，大至原料供應、生產機具，小至化學配方、人力管理，早已是跨國合作、台灣整合的模式，整套技術不是說搬就搬，就可以輕易轉移到美國的。三、不只是先進製程晶片，美國同樣高度仰賴台積電在台灣生產，應用範圍更廣泛的成熟製程晶片。她強調，這些都是台灣在對美談判中的重要籌碼，不必過於憂慮「台積電」會變成「美積電」。

王婉諭提到，川普近期任命對中強硬派擔綱出口管制職務，顯示美方對中國半導體產業的嚴格政策不會改變。然而，她也強調，面對美方以國家利益為主的政策思維，我國政府必須務實應對。

對此，時代力量提出三點政策呼籲：1.未來對美談判，審查台積電對美投資案時，政府應該在台灣現有優勢的基礎上，展現我們自我防衛的決心，並積極爭取美國對台灣更多、更明確的安全承諾。2.政府必須全面檢討、改革台灣在關鍵技術出口管制的法制漏洞，展現與美國共同防堵中國的決心與作為。3.政府應該全面強化、落實台灣經濟安全保障的體制，確保台灣在全球地緣政治的局勢變化與風險中，保有不被輕易摧折的經濟韌性。

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