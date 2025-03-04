劉喬安在美被捕 提庇護訴求返台時間延後

劉喬安在美被逮捕。（圖擷自ICE網站）

2025/03/04 17:52

〔記者邱俊福／台北報導〕美國總統川普上任後，強力打擊非法移民，在台因毒品與詐欺、侵占等五案被通緝的「太陽花女神」劉依函（劉喬安），潛逃美國長達五年，在刑事局國際科提供相關情資下年初被逮，原本本月將遣返，但刑事局國際科接獲美方通知，劉女的律師提出返台可能受不公平待遇等庇護相關訴求，致尚無法確定返台時間。

警方調查，2年前開始，劉女先後涉及3宗自美國寄送大麻、古柯鹼等毒包裹案件，為居間聯繫者角色，被桃園、新北、士林等三個地檢署陸續發布通緝，另劉女也侵占與網購買賣糾紛涉及詐欺案件，分別被花蓮、台北地檢署發布通緝。

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2019年5月間，劉女在各地檢署陸續發布通緝前，以一般旅客身分搭機前往美國，未依規定於同年8月前離境，逾期非法滯留美國，隨後於美國美東地區各城市遊走。

據悉，劉女原本有租屋居住，之後都投宿飯店、旅館，前月22日在波士頓一家飯店，被美國國土安全調查局（HSI）及執法行動遣返局（ERO）鎖定逮捕，被逮時還情緒失控，導致有大小便失禁狀況，而該飯店為其美籍華僑男性友人的訂房，已住進2個月之久。

劉女拘留於執法行動遣返局（ERO），原本待美方完成相關程序後，預計本月將遣返回台歸案，但她的律師因向美方提出返台可能受到不公平待遇等庇護相關訴求，返台時間將延後。

至於有媒體報導劉喬安的男友為香港黑幫14K背景，在美期間都是接受男友的協助等，警方則認為劉女說詞常反反覆覆，無法進一步證實，也無相關情資。

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