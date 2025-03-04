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    國民黨將組律師團因應大罷免 成立前先質疑中選會補件期限

    因應推動大罷免，國民黨中央黨部預定6日將正式宣布成立律師團。（資料照）

    因應推動大罷免，國民黨中央黨部預定6日將正式宣布成立律師團。（資料照）

    2025/03/04 20:18

    〔記者施曉光／台北報導〕因應推動大罷免，國民黨中央黨部預定6日將召開記者會正式宣布成立一支律師團，而且將分為中央與地方兩個部分，在黨中央經常性的溝通窗口會有6、7名律師，在相關的直轄市、縣市也會有對口的當地律師協助，因應罷免案所衍生的相關爭議。

    黨內人士指出，律師團將偏重於監督選務公正性，例如目前正值第一階段罷免連署的補件期間，中選會給予的補件時間為10天，原本如果截止日期遇上週六、週日假日，按照常規的作法，送件期限理應順延到週一，但聽說中選會方面堅持假期要派專人在窗口受理，不給予順延補件。

    這位人士質疑，第一次碰到政府機關不依法順延的作法，「這就是不公平或曲解法律、選務不中立的現象」，對於類似可議之處，律師團就應該出來講講話。

    民進黨早已成立律師團因應罷免問題，對於國民黨律師團功能是否與民進黨類似？黨內人士則說，基本上律師能做的事情一定都是一樣的，功能上會相似，但未來還會發生什麼事情，目前無法預測。

    據指出，國民黨律師團的任務期間將長達至少半年以上，包括第一連署、第二階段連署，乃至於罷免投票前後。

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