葉霸嗆通匪》傅崐萁轉移焦點？ 明將動員地震災戶北上

花蓮縣議員胡仁順臉書貼文說，傅崐萁在0403後丟下災民、馬上跑去中國面聖，一年來忙著搞國會擴權、廢除憲法法庭等政治鬥爭法案，放空花蓮不管不理，過去近一年他已經協助開會許多次了。（翻攝胡仁順臉書）

2025/03/04 17:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮傳奇名師葉春蓮嗆傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗暴拉出會場引爆各界怒火，輿論延燒3天，傅崐萁今出面致歉，並表示將推動恢復軍公教年金、教師節放假等議案來安撫教育界的反彈，明天也將帶0403地震受災戶北上請願。民進黨籍縣議員胡仁順說，傅崐萁在0403後丟下災民、馬上跑去中國面聖，一年來忙著搞國會擴權、廢除憲法法庭等政治鬥爭法案，放空花蓮不管不理，遇到危機現在才想到受災戶需要幫忙？

胡仁順說，傅崐萁見受災戶的時間可能都沒有在中國、香港的時間多，直到現在面臨罷免、欺負花蓮人的葉春蓮老師引爆人民怒火、無法收拾後，昨天才想到可以用受災戶轉移話題？於是3日趕緊發公文，要求部會兩天後要開會協調幫你止血？「這種moment你終於想到花蓮人了嗎？」

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諷刺的是，傅崐萁公文3月3日發函，卻要求3月2日下午4點以前，要大家提出出席名單，胡仁順質疑說，顯示這就是傅崐萁辦公室急就章、毫無規劃的策略，遇到危機事件才想到轉移焦點趕緊發公文，才會這樣突然趕著要受災戶、中央部會等等集合開會，這種moment你終於想到花蓮人了嗎？

他表示，0403地震後，花蓮需弱層補強的黃單社區共有37個，受災時，中央、縣府、受災戶在權限、補助內容、認定等等部分都磨合了一陣子，幾經碰撞後漸趨成熟。胡仁順說，但有很多問題，是在程序慢慢往前進行之後，才會浮現出來。這段期間，他協助處理了一些受災社區的問題。

縣府部分，胡仁順認為建設處真的盡力了，以他們的人力、物力、經驗來說，雖然進行得比較緩慢一些，也有邊做邊調整的部分，但建設處非常努力，也把他們的工作完成。胡仁順說，中央部份，去年底開始，他試了各種方法、打了無數通電話，到處拜託立委、中央長官們幫忙。

胡仁順說，2月中，他帶著社區主委與住戶們上台北開協調會，希望能放寬「補強vs修繕」補助的認定標準，讓大家盡量拿到滿額的補助，能減少一些自費的負擔。這段期間感謝立委沈伯洋，協助地方與中央協調。其實後續還有很多問題，都正在協調、處理的路上。

胡仁順說，看到花蓮人一票一票選出來的立委傅崐萁，3日發出明天要帶0403受災社區主委們上台北、召開協調會的公文，他心裡是五味雜陳，又苦又酸又辛辣。感謝傅崐萁終於回歸了啦，希望傅總召要跟他還有沈伯洋委員一起好好努力，一起努力讓大家早點回家。

花蓮縣議員胡仁順臉書貼文說，傅崐萁在0403後丟下災民、馬上跑去中國面聖，一年來忙著搞國會擴權、廢除憲法法庭等政治鬥爭法案，放空花蓮不管不理，現在才想過受災戶需要幫忙？ （翻攝胡仁順臉書）

花蓮縣議員胡仁順拿出傅崐萁公文3月3日發函，卻要3月2日下午4點以前，要大家提出出席名單，質疑這就是傅崐萁急就章、毫無規劃想轉移焦點的策略。（胡仁順提供）

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