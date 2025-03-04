台東成功鎮農會改選競爭激烈 總幹事張恭銘涉賄未獲續聘

台東縣成功鎮農會今天下午改選出新任理事長及常務監事。（記者黃明堂翻攝）

2025/03/04 17:03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣基層農會改選中，成功鎮農會競爭最激烈，一如預料，原任總幹事張恭銘落馬！今天下午舉辦理監事會議，順利選出包括理事長、常務監事等重要幹部後，張恭銘以1票之差未獲聘任，縣府依法訂於60天後重新開始公告候聘人登記程序。

成功鎮農會總幹事張恭銘爭議不斷，先是傳出員工考績遭評丙等，後又爆涉嫌以每票1千元或禮品賄選，一度遭羈押獲以10萬元交保，但選情急轉直下，在會員代表及理監事選舉中均居下風，雖然他因現任而成為惟一候聘人，但在今天的總幹事聘任程序中，同意4票、不同意5票，未獲聘任。

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成功鎮農會今天在檢警關切下，下午順利進行理監事會議，並選出理事長、常務監事等重要幹部，理事長選舉結果黃泰裕5票、洪進榮3票、曾進發1票，黃泰裕當選理事長；常務監事選舉結果，宋來安2票、羅金福1票，宋來安當選常務監事。

成功鎮原總幹事未獲聘任，總幹事一職由秘書暫代，縣府依法將訂於60天後重新開始公告總幹事候選人登記程序，預料對手曾品峰將會登記，張恭銘也可再登記，再由理事同意決定。

另外，今天早上是長濱鄉農會的理監事會議，順利選出三長，理事長賴春貴、常務監事張清福、總幹事洪政憲。

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