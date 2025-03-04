32名藍委罷免一階通過 周軒：傅崐萁將邀餐敘研商反罷

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/04 17:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，截至目前為止，已有32名國民黨區域立委的第1階段罷免提議過關，成為目標的藍委人人自危。今天（4日）有消息傳出，國民黨立院黨團總召傅崐萁，預計明天（5日）邀集同樣面臨罷免危機的藍委餐敘研商對策。

藍白過去一年聯手毀憲亂政、強闖爭議法案、濫刪濫凍總預算，引爆人民怒火，各地掀起針對藍營區域立委的罷免行動，並喊出「罷免XXX就是罷免傅崐萁」、「罷免XXX就是罷免黃國昌」等口號。雖然藍營也祭出反制號召罷免民進黨立委，但目前據中選會審核名單，已有32名藍委罷免1階通過，反觀罷免綠委的1階連署卻頻傳「死人連署」、「冒名連署」等狀況，總共12件綠委罷免案都未過門檻，待補件。

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政治工作者、綠營黨團總召柯建銘助理周軒今天透過臉書爆料稱，「根據情報，3月5日傅崐萁會邀集罷免連署通過第1階段的藍委餐敘，研商反罷免策略，盼能在國會打議題戰助攻相關立委。」

網友紛紛嘲諷，「傅崐萁一副黨主席的樣子，朱立倫真的被看很沒有」、「策略就是推給賴清德跟民進黨就好」、「傅崐萁就是這場罷免的元兇，有人會想去？」、「大概率開始狂推送錢法案，想要政策買票」、「傅崐萁最好的策略應該是辭總召」、「太晚了，這屆國民黨要當範例來告訴以後的立委，亂搞是會付出代價的」。

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