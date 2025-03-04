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    藍委促政院提超徵稅收普發1萬「對案」 卓榮泰：如何用各部會討論中

    行政院長卓榮泰答詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰答詢。（記者廖振輝攝）

    2025/03/04 16:47

    〔記者林哲遠／台北報導〕去年全國稅收超出預算數5283億元，立法院國民黨團提出普發現金1萬元，推動「預算法」修法，只要超收稅款超過原訂的20％，政府就要還稅於民，至於還多少金額，由政府訂定。國民黨立委林德福今天質詢行政院長卓榮泰時要求，行政院、財政部應提出對案送到立院來討論。卓揆答覆，這筆錢要如使用各部會正在討論，包含用於需要幫助的人、壯大國家力量等。

    立法院會今天繼續質詢卓榮泰報告施政方針。林德福指出，據最新（國民黨智庫）民調顯示，有超過6成6的民眾支持普發現金1萬元，民眾也希望政府若不能運用這筆錢來還債、挹注健保、勞保及公務人員退休撫卹基金等，乾脆普發現金。

    林德福說，國民黨將提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」來完備普發現金1萬元的法源，同時將推動「預算法」修法。他建議，若行政院、財政部有不同的想法，應提出相應法案到立法院來審查。

    卓榮泰答詢時說，這筆錢要如何來使用，目前各部會正在討論，有一部分用來幫助社會最需要幫助的人，一部分來壯大台灣的國家力量，另一部分則考慮目前社會需要用在哪個方向。他也懇請，國民黨團所提的案子，不要讓它成為固定使用的方式。

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