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    凌濤遭爆露鳥傳色照嗆提告 週刊回擊：查證確信屬實！

    凌濤今（4日）遭爆料涉「露鳥」性騷及對婚姻不忠。（記者塗建榮攝）

    凌濤今（4日）遭爆料涉「露鳥」性騷及對婚姻不忠。（記者塗建榮攝）

    2025/03/04 16:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨智庫副執行長凌濤今（4日）遭爆料涉「露鳥」性騷及對婚姻不忠，上午召開記者會喊冤，怒斥週刊報導內容都是捏造、杜撰，嗆聲將蒐證提告。對此，《鏡週刊》下午發布聲明回應，強調報導內容都是經過查證確信屬實，凌濤要戰，他們也會採取直球對決，提出對應的法律動作。

    週刊今引述匿名爆料，披露凌濤背著妻子傳不雅影像給他人，還向對方索取色照，而且不只一名政媒圈人士遭凌濤毛手毛腳。凌濤今上午在國民黨中央黨部召開記者會，痛批相關爆料內容全部都是捏造、造謠、移花接木、杜撰故事，而且內容邏輯不通、錯誤百出，他要求匿名指控者具名出來說明，不要造謠。同時他也嗆聲，週刊現在對他撥髒水，等於自證是綠營側翼，他已委請律師蒐證，如果政論節目上有引用任何超出評論範圍的內容，他也都會蒐證提告。

    對此，週刊今下午發布聲明回應，強調相關內容是他們的記者經過查證確信為真實才做報導，隱匿當事人資訊是為了保護消息來源並避免對當事人造成二次傷害，此乃媒體從業者應該有的態度，凌濤要求當事人站出來等言論，無疑是公眾人物利用擁有話語權的優勢，恫嚇威逼被害者。

    週刊重申，報導內容均有所本，凌濤面對指控隨即以政治角度出發做回應，以抹紅、抹黑、抹黃等說法規避媒體監督、模糊焦點，打臉他個人過去評論台灣政壇性騷風波的言論。針對凌濤說要提告，週刊也會採取直球對決，提出對應法律動作，捍衛週刊及記者的權益。政治工作者周軒稍早轉發週刊聲明向凌濤喊話：「凌濤，人家直球對決了，快點吿，不要縮喔！」

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