GCTF全社會韌性研習營揭幕 谷立言：台灣面臨的挑戰也是全世界的挑戰

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，台灣此刻面臨的挑戰，不單只是台灣的挑戰，也是美國乃至於全世界的挑戰，建立社會韌性有助於達成維護和平穩定的目標。（AIT提供）

2025/03/04 16:27

〔記者黃靖媗／台北報導〕全球合作暨訓練架構（GCTF）「全社會韌性建立、整備與應變」國際研習營今天揭幕，美國在台協會（AIT）處長谷立言說，台灣此刻面臨的挑戰，不單只是台灣的挑戰，也是美國乃至於全世界的挑戰，建立社會韌性有助於達成維護和平穩定的目標。

「全社會韌性建立、整備與應變」國際研習營於3月4日到6日在台北舉辦，由美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處與台灣內政部消防署合作舉辦，討論主題包括民防訓練、維生物資儲備與配送、關鍵基礎設施保護、醫療整備、避難設施系統，以及網路系統保護等，共有來自30國的264人參與。

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谷立言致詞說，在支持台灣的道路上，強化台灣的全社會韌性一直都是AIT與台灣領袖的優先要務，本次GCTF研習營希望能透過促進對話、分享專業、改善相關人士之間的合作，來提升台灣的韌性。

谷立言指出，台灣此刻面臨的挑戰，不單只是台灣的挑戰，也是美國乃至於全世界的挑戰，而台灣有廣泛的知識和技術能與全球夥伴分享；台灣至關重要的專業，以及樂意支援他國的意願，都凸顯出協力合作確保台灣能有效應對威脅與危機有多麼重要，我們必須維護和平與穩定，而建立社會韌性有助於達成此目標。

谷立言說，美國與台灣在能源、通訊、衛生、網路產業等領域展開合作，透過各式各樣的方式強化台灣的韌性，如此才能建立極具韌性的社會，足以挺過自然災害、全球疫情、地緣政治風險等種種威脅。

谷立言說明，美國正在攜手提升台灣的醫療韌性，AIT與台灣災難醫療隊發展協會合作舉辦一系列培訓計畫，訓練第一線反應員在緊急情況下提供挽救生命的照護服務。截至目前為止，全台共有近2000人前來接受第一線反應員培訓；建立更具韌性的資訊環境也是美台至關重要的共同利益，他們也致力揭露、阻斷、遏止來自境外的惡意影響行為，台灣在此方面也有廣泛專業能與全球社會共享。

針對能源韌性方面的合作，谷立言預告，GCTF在今年稍晚會舉辦一場聚焦於提升能源韌性的研習營，對提升台灣日後的能源永續與韌性至關重要。

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