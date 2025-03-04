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    首頁　>　政治

    陳亭妃報案遭恐嚇 傳簡訊男子曝光是「林俊憲前特助」

    林義文表示他來投案是想表達訴求才開記者會。（記者王捷攝）

    林義文表示他來投案是想表達訴求才開記者會。（記者王捷攝）

    2025/03/04 16:09

    〔記者王捷／台南報導〕立委陳亭妃今天早上到南警五分局報案遭恐嚇，但未提告。嫌疑人曝光，是曾任議長邱莉莉的助理、立委林俊憲的前特助林義文，他強調，無論他支持誰，都是為了民進黨，他也出示簡訊內容表示是為了陳亭妃好，同時對陳提出誣告。

    林義文說，他聽到陳亭妃說「過去就讓他過去」整晚睡不著，才會傳簡訊給陳，他今天早上看到新聞才知道被告，強調自己沒有匿名，所以才想開記者會表達自己的訴求，同時也會對陳提出誣告。

    對於自己曾是邱莉莉的助理、林俊憲的前特助，林義文強調，他現在沒有公職，在做長照工作，不管他支持誰，他10幾歲就支持民進黨，當時還是黨外，他在發傳單、助選時，陳亭妃還不是議員，他會傳簡訊給陳，是因為希望陳亭妃好。

    簡訊內容分為三則，分別是「小弟林義文祝妳政治路順利」、「我是一個想法很無聊的人，哈哈米卡想選市長」、「三月天開始戰到妳初選含恨敗北。妳不是曾日優勝組的陳亭妃，而我已成進階版林義文」。

    陳亭妃今早6點看到簡訊後，前往警五分局報案，指稱收到恐嚇簡訊，內容涉及對其母親的人身安全威脅，希望警方能保護母親安全。警方目前已經掌握相關對象，並報請台南地檢署偵辦。

    陳亭妃辦公室表示，收到恐嚇簡訊後，著手查證對方身分，經由支持者提供相關資訊，發現該人士同時具有「林俊憲立委前特助」的身分，因此一開始不願公開簡訊內容的主要原因，因為不希望引發另一場政治風暴，讓國民黨與民眾黨藉機見縫插針、看笑話。

    恐嚇簡訊在陳亭妃報案後仍再傳一封。（記者王捷攝）

    恐嚇簡訊在陳亭妃報案後仍再傳一封。（記者王捷攝）

    林義文涉嫌恐嚇立委陳亭妃，曾是立委林俊憲特助。（翻攝臉書）

    林義文涉嫌恐嚇立委陳亭妃，曾是立委林俊憲特助。（翻攝臉書）

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