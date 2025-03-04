民進黨南市長初選挺林俊憲8議員再發聲明 指陳亭妃與郭信良同謀叛黨

南市民進黨團總召周嘉韋今代表8人再度發表聲明，劍指立委陳亭妃。（記者蔡文居攝）

2025/03/04 15:59

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選還未登場，支持立委林俊憲的台南市議會民進黨團8位議員今天再發表聲明，直指不容陳亭妃羞辱，強調「民進黨的團結是價值，不是個人權謀與利益」，請陳不要再誤用賴清德總統所說的「團結」！

對於該聲明，陳亭妃今天不回應。不過，一旁挺陳的支持者則嘲諷說，每次講的都是千篇一律的老故事，變不出新把戲。

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周嘉韋、林依婷、謝舒凡、李宗翰、蔡筱薇、蔡麗青、朱正軒、黄肇輝等8名議員聲明指出，「不要船過水無痕，曾經的背叛是民進黨永遠的傷疤」2018年正副議長案跑票的議員吳通龍、陳怡珍、周麗津，都是記名投票下屬實的背叛，沒有任何人被含沙射影，當年決定為了個人利益與郭信良同謀背叛民進黨，今日就要得以接受民進黨團及支持者的檢視與譴責。

聲明表示，「團結絕對不是與貪污共舞」郭信良去年遭一審判刑13年，而民進黨內仍然有立委偕子弟兵議員於今年2月17日在安平川菜會館與郭一同午宴，陳亭妃委員口中所說的「團結」，難道就是跟背叛民主價值，二度與國民黨合作的背骨仔郭信良團結嗎？陳亭妃委員在民進黨支持者面前喊出團結，不覺得羞恥嗎？

他們說，請不要再誤用賴清德總統所說的「團結」！團結是理念相近的人一同為民主自由而努力，絕對不是與貪污、背骨、理念背道而馳的人走在一起！請黨內要參加市長初選的候選人切記，民進黨支持者是有信念的，絕不允許任何人犧牲民主意志換取個人的政治利益，倘若依靠不同信念的人來干擾民進黨初選，最終將會受到市民檢視與譴責。

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