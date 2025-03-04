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    桃市5區農會改選 桃園區「三巨頭」換人當家

    桃園區農會新任理事長李承諺（中）、常務監事陳慧娟（右2）。（桃園市農業局提供）

    桃園區農會新任理事長李承諺（中）、常務監事陳慧娟（右2）。（桃園市農業局提供）

    2025/03/04 16:07

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農漁會屆次改選進行中，桃園市5區農會今（4）日召開理監事會，桃園區農會改選結果「翻盤」，現任理事長、常務監事落馬，由李承諺當選理事長、陳慧娟當選常務監事，理事會則決議不聘任現任幹事黃炯倫。

    桃園市各農會今年改選大多平和，桃園區選前傳出兩派相爭，現任理事長吳德富、常務監事李建和、總幹事黃烱倫，與另一派「三巨頭」組合理事長李承諺、常務監事陳慧娟、總幹事王宜芳，都稱掌握住過半席次，改選結果出爐，李承諺、陳慧娟分別以5票、2票當選理事長、常務監事，理事會則決議不聘任現任總幹事黃炯倫，農會「三巨頭」換人。

    依據農會總幹事遴選辦法，總幹事聘任應於理事會成立後60天內完成，屆期未能產生將重新進行遴聘程序，由農業局重新公告、登記並經農業部審查合格，再由農會理事會遴聘，最快可能得等到7月。

    另4區改選結果，復興區農會理事長曾鴻姿、常務監事林玉龍，現任總幹事高理忠獲續聘；蘆竹區農會理事長黃教陽、常務監事洪丁貴、總幹事陳春郎；大溪區農會理事長張世明、常務監事黃睿斌、總幹事曾繁春；楊梅區農會理事長鄭美英、常務監事傅鑫財、總幹事周吉福。

    農漁會屆次改選進行中，桃園市5區農會4日召開理監事會，並改選理事長、常務監事，圖為楊梅區農會。（桃園市農業局提供）

    農漁會屆次改選進行中，桃園市5區農會4日召開理監事會，並改選理事長、常務監事，圖為楊梅區農會。（桃園市農業局提供）

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