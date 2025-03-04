遭恐嚇與選舉有關？ 陳亭妃：不揣測會以德報怨

陳亭妃表示，她不揣測恐嚇動機，也不希望引發另外的政治事件，只是單純的報案。 （記者蔡文居攝）

2025/03/04 15:55

〔記者蔡文居／台南報導〕立委陳亭妃半夜接收到2通恐嚇簡訊，今天清晨6時前往台南市警五分局報案後，上午7點多又接獲1通簡訊恐嚇。對於恐嚇是否與選舉有關，陳亭妃今天表示，她不去揣測動機，不希望引發另外的政治事件，只希望是單純的報案，她會繼續以德報怨，民進黨是要團結的。

對於今天民進黨南市議員林依婷在臉書發文影射說，「被簡訊恐嚇但卻沒有公布簡訊內容，自導自演可能性大，反正也不是第一次了」，陳亭妃只是嘆了一口氣，不予回應。

請繼續往下閱讀...

陳亭妃今天清晨報案後，趕往台北，下午又回到台南跑行程。對於遭簡訊恐嚇一事，陳亭妃不願透露簡訊內容，只強調是不理性的簡訊，簡訊內容並未提到她的家人和媽媽，但任何人收到不理性的簡訊，也都會心生恐懼。

陳亭妃說，她從政27年，過去收到類似的恐嚇簡訊只有在她的服務處接獲，這次是首次直接傳到她的手機，而且分3個時段傳，第1通是昨天半夜11點55分，第2通是凌晨1點18分，她清晨報案後，上午7點27分又接獲1通。

她說，她從政後，自己的安危已看得很淡，但家裡只有媽媽、她和妹妹3人，她們姊妹又常在外面跑，家裡經常只有媽媽1人，收到簡訊，她當然會擔心媽媽的安危，因此才去報案。她也不希望引發另外的政治事件，只希望是單純的報案。她會繼續以德報怨，民進黨是要團結的。

南市議員林依婷在臉書發文影射自導自演可能性大，陳亭妃則不予回應。 （記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法