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    財劃法覆議互摃！賴瑞隆：勿再神隱 柯志恩：何來神隱

    立委賴瑞隆解析藍白財劃法三大病灶，並喊話柯志恩勿再神隱。（賴瑞隆服務處提供）

    立委賴瑞隆解析藍白財劃法三大病灶，並喊話柯志恩勿再神隱。（賴瑞隆服務處提供）

    2025/03/04 16:11

    〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院上週通過財政收支劃分法、114年度總預算案覆議案，民進黨立委賴瑞隆今點出藍白財劃法「三大病灶」，並喊話國民黨立委柯志恩「勿再神隱」；柯志恩強調早透過各種管道對國人及高雄市民詳細說明，「何來神隱」？

    賴瑞隆說明財劃法三大病灶，第一是修法完全喪失該法當初立法理由，背離「財政調劑」核心功能，第二是該法完全忽略南北資源均衡，甚至造成南部縣市資源逆分配；第三是國民黨「得了便宜還賣乖」，掏走3753億元還要求中央不得刪減一般性補助款，恐拖垮台灣經濟財政能力。

    賴瑞隆同時點名國民黨智庫執行長、立委柯志恩，質疑法案三讀後，柯志恩面對該議題幾乎「神隱」，不敢公開說明財劃法爭議，不敢面對高雄補助款實質減少100億。

    柯志恩辦公室提醒賴瑞隆，此刻台積電宣布赴美投資，還將設置研發中心，恐怕會讓台灣籌碼與矽盾被削弱，這才是國人憂心忡忡的議題，賴瑞隆是否又藉攻擊在野黨，幫賴政府轉疑焦點？

    柯辦進一步提及，如果從中央拿走3753億會衝擊政府財政，那賴清德總統早先承諾要編特別預算，讓國防預算達GDP 3%以上，金額預估達8千億元，不知這算不算是衝擊國家財政？

    柯辦強調，包括財劃法與總預算案部分，早已透過各種管道，對國人及高雄市民詳細說明，請問賴瑞隆委員何來神隱？

    被賴瑞隆點名勿再神隱，柯辦強力回擊。（翻攝柯志恩臉書）

    被賴瑞隆點名勿再神隱，柯辦強力回擊。（翻攝柯志恩臉書）

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