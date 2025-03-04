馬英九喊台積電被美國搬走 民進黨揭：昔中國喊併購馬稱「兩岸互信」

民進黨發言人韓瑩。（資料照）

2025/03/04 15:08

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資，前總統馬英九聲稱「護國神山」要被搬走、這是重大國安危機。對此，民進黨發言人韓瑩痛斥，馬英九眼裡只有中國，才是真的國安危機，當年一度要把台積電，半導體產業送給中國的不就是馬英九本人嗎？

韓瑩指出，今天台積電宣布加碼投資美國1000億美元，前總統馬英九立刻跳出來說「護國神山」要被搬走，是重大國安危機，回顧2015年時任中國紫光集團董事長趙偉國高調訪台，曾揚言「買下台積電、合併聯發科」，一連串動作相當具有侵略性，當時馬英九身為總統，卻說不認為這是一種經濟攻勢，還再次強調「兩岸應該提高互信」。

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「所以台積電投資美國不行，被中國併購就可以？」韓瑩表示，台積電全球佈局，是基於企業的考量，先前投資日本、德國，也沒有因此變成「日積電」、「德積電」，現在投資美國也不會因此變成「美積電」，台積電已多次表示會根留台灣，而繼續壯大台灣更是國家政府與產業界的共同立場。

韓瑩指出，賴總統先前表示期盼與美國進一步強化夥伴關係，共同打造全球「非紅供應鏈」，確保台灣美國與全球民主夥伴，持續保有科技優勢，這就是我們面對新局的戰略目標。

韓瑩痛批，現在國民黨炒作疑美疑台論，不斷唱衰台灣和台積電，這種政治操作夠了吧！國民黨從上到下，面對中國毫無招架之力，甚至連半導體產業都曾經想拱手讓人，分裂台灣傷害國家利益，才是真正的國安危機！

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