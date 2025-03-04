大罷免一階32:0！黃暐瀚揭國民黨受挫主因：「死亡連署」比例太高

國民黨立院黨團總召傅崐萁上月率領藍委出席「社會團體反對民進黨惡罷」記者會。（資料照）

2025/03/04 15:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動如火如荼展開，然而截至目前，罷免國民黨立委與民進黨立委的一階通過件數卻呈現「32比0」的懸殊落差。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，一階通過並非難事，但藍營32位全數過關，綠營12位卻無一成功，主要是因為「提議書」汰除率過高，導致藍營頻頻受挫。

黃暐瀚今（4）日在臉書發文表示，罷免立委的第一階段門檻相對不高，每位區域立委大約只需2500張提議書即可過關，按理來說不至於全數失敗，但兩波審核結果下來，針對民進黨12位立委的罷免案一階卻全數未過，而國民黨立委罷免案已有32位「一階過關」。

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黃暐瀚指出，主要關鍵就在「提議書」的汰除率太高，包括資料錯誤、居住期間不符等因素，甚至還出現高比例的死亡連署比例。他以新北市三位民進黨立委為例：蘇巧慧，提議人數2735，符合規定人數1819，死亡84。（死亡連署比例3%）；李坤城，提議人數2719，符合規定人數1631，死亡139。（死亡連署比例5%）；張宏陸，提議人數2510，符合規定人數1614，死亡180。（死亡連署比例7%）。

黃暐瀚補充，先前蘇巧慧接獲支持者投訴，指自己從未連署，卻收到新北市選委會寄來的確認函，而這名支持者過去曾是國民黨員，因此懷疑自己的資料可能是被「抄黨員名冊」而填入提議書。

最後，黃暐瀚提到，目前12名綠委罷免案正在「補件」階段，要跨過第一階段1%門檻應該不是問題，但接下來要達到二階10%門檻，至少需要2萬5000份以上的連署書，「過不過關就看地方選民的態度了」。

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