竹市罷免鄭正鈐、高虹安二階 共12處實體連署站

新竹市雙罷免二階連署地點今天公佈，共有12處實體連署處。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/04 15:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市罷免國民黨立委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安的雙罷免第二階段連署3/6起全面開跑，領銜人戴振博今天也公佈確認有12處的實體連署服務站，包括民進黨竹市黨部及9名市議員服務處和立院總召柯建銘及陽明交大法律學者林志潔服務處，其中林志潔服務處5日晚上6點到10點連署站率先開張，同時林志潔也為所有協助志工投保，號召市民站出來參與連署，朝10萬份連署書目標推進。

新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）領銜人戴振博說，第一階段的提案連署，包括鄭正鈐及高虹安都各送出7千份，但參與第一階段連署的份數就超過7萬份，目前第二階段將各朝5萬份，兩人共10萬份連署書目標努力，因6日起2個月內要送出第二階段的連署書，扣除造冊時間，希望壓在4月中、下旬完成10萬份連署目標。

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戴振博說，依據2024年立委選舉竹市的選舉人數，罷免鄭正鈐的第二階段連署人門檻需3萬5465份，另依據2022年市長選舉人數，罷免高虹安的第二階段連署人門檻需3萬5076份，為提高連署有效份數，已設定朝各5萬份連署書為目標。

戴振博說，6日起，包括民進黨竹市黨部及9名市議員服務處、立委柯建銘服務處和林志潔老師服務處，都會同步開設實體連署站，而連署時間與地點也公開讓市民知道，提供市民參與連署，呼籲市民為竹市光榮及遏阻國會亂象站出來，罷免荒廢市政及毀憲亂政的高虹安及鄭正鈐，用民意及公民力量展現民主精神。

另公民團體近期也開始進行雙罷免宣傳，包括有竹科卡車媽媽到十八尖山一邊運動一邊宣講連署罷免行動，有的則設計罷免貼紙及文宣，期許4月下旬能提前完成連署目標。

新竹市雙罷免二階連署地點今天公佈，共有12處實體連署處。（記者洪美秀翻攝）

新竹市雙罷免二階連署地點今天公佈，共有12處實體連署處。（記者洪美秀翻攝）

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