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    大罷免一階32：0 蘇巧慧：國民黨不自省反發動惡罷 替罷藍委添柴火

    新北市議會民進黨團4日舉行幹部交接。（記者董冠怡攝）

    新北市議會民進黨團4日舉行幹部交接。（記者董冠怡攝）

    2025/03/04 14:53

    〔記者董冠怡／新北報導〕全國各地掀起大罷免，目前一階藍綠「32：0」，民進黨包含蘇巧慧等多名立委也被提議罷免，蘇案第一階段提議人數距離最低門檻不足752人，尚待補提提議人名冊送審；她今出席新北市議會民進黨團幹部交接前受訪表示，國民黨不思反省反倒發動惡罷，是在替罷免藍委添柴火；與會的民進黨秘書長林右昌則說，藍營推出多項濫權法案，做法與社會期待背道而馳，民團發起罷免展現公民自主精神。

    蘇巧慧表示，這一段時間以來，全國人民都在看，雖然各縣市、各地都有罷免連署攤位出現，但是到底哪一邊是真正由人民發動、哪一邊是希望台灣好，以及國會能夠恢復秩序，大家都看在眼裡。在地方上，她不論服務、建設、問政皆獲高度肯定，國民黨部不僅不思反省自身作為，還發動惡意罷免行動，反而是替罷免藍委添柴火。

    林右昌指出，公民團體發起罷免藍委是公民自主的展現，國民黨立法院黨團提出多項濫權、擴權甚至違憲的法案，總預算審查也得不到人民支持，作為與整體社會期待背道而馳，引發是否忠於國家的疑慮；至於罷免綠委的部分，民進黨發現有罷團根本沒有擺攤，即便擺攤時間也很短，若是造假與抄寫名冊，不但有違法之嫌，也不符合公平正義，（一階）有很多死亡連署情形，社會上一點都不覺得意外，如無實際連署行為，產生這樣的狀況很正常，呼籲選務機關徹查。

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