新北議會民進黨團幹部交接 廖宜琨任總召：理性監督不仇恨動員

民進黨新北市議會黨團幹部交接，民進黨秘書長林右昌（中） 擔任監交人，卸任總召張維倩（左）將印信交接給新任總召廖宜琨（右）。（記者羅國嘉攝）

2025/03/04 14:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會民主進步黨團今（4）日，舉辦「第四屆第三任黨團新、舊任總召暨幹部交接典禮」，新任總召集人廖宜琨在致詞時表示，未來一年，黨團將秉持「理性溝通、嚴格監督」原則，為市民發聲；並承諾，民主政治應保持行政中立，不以仇恨動員，所以黨團會嚴格把關，但也會保持理性討論、尋求共識，甚至合作推動市政，共同讓新北成為最大贏家。

民進黨團今天舉辦新、舊任總召暨幹部交接典禮，中央黨部秘書長林右昌、黨部主委蘇巧慧、議長蔣根煌、立委莊瑞雄、前立委廖本煙及羅致政、市長侯友宜率市府團隊出席等皆出席。黨團新任幹部為總召廖宜琨、副總召蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈。

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活動典禮中，由卸任總召張維倩交接印信給廖宜琨。張致詞說，黨團始終秉持「理性監督、專業問政」原則，關注治安、社會問題、居住正義及婦幼權益等重大議題，她對廖能力與經驗充滿信心，相信在新團隊的帶領下，黨團將能夠持續精進，做好議會監督與市政把關的工作。

廖宜琨表示，作為在野黨，黨團不會為反對而反對，而是透過競爭與合作，找出問題、解決問題。因為議員的責任就是反映民眾需求，並確保市政資源能發揮最大效益，真正造福新北市民。

在市政議題方面，廖宜琨提到，目前新北市在都市更新、社會住宅推動、產業外移、公共建設等領域仍有許多挑戰。如市府近期推動新北大巨蛋，他希望無論選址在哪裡，都能帶動地方發展。此外，公共建設的施工品質、社會安全網的強化、醫療與特教資源的提升，及婦幼權益的保障，都是黨團關注的重點。而面對超高齡社會，他特別提及假牙補助等長者福利政策，希望市府持續推動，讓長者過得更安心。

廖宜琨指出，未來黨團將嚴格監督市府預算，並提前因應財政結構變動帶來的影響；新北市不應該只與台北市比較，而是要努力做到更好，雖然政黨立場不同，但議會與市府不是敵人，推動市政應該是府會關係的重中之重。並承諾，民進黨團會嚴格把關，但也會保持理性討論、尋求共識，甚至合作推動市政。

侯友宜表示，能夠以新北市長的身分參加這場交接典禮，感到非常榮幸與高興，並強調民進黨團議員不僅年輕優秀，且問政專業、地方服務認真，充分展現民進黨培育年輕世代的傳統。他特別點名廖宜琨，強調其過去的經驗與表現獲得地方高度肯定，未來勢必能帶領黨團發揮更大影響力；另市府與民進黨團的密切合作關係，未來將持續保持資訊透明、即時聯繫，為市民提供更高效的服務。

新北市議會民進黨團4日舉辦「第四屆第三任黨團新、舊任總召暨幹部交接典禮」，秘書長林右昌（前排左3）、黨部主委蘇巧慧（前排右4）、市長侯友宜（中）等人皆出席。（記者羅國嘉攝）

新北市議會民進黨團舊任總召張維倩（左3）等人交接給新任幹部為總召廖宜琨（右4）、副總召蘇錦雄（右3）、幹事長山田摩衣（右2）、書記長顏蔚慈（右1）。 （記者羅國嘉攝）

民進黨新北市議會黨團幹部交接，新任總召廖宜琨（左）回感謝牌給卸任總召張維倩（右）。（記者羅國嘉攝）

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