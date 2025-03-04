趙少康首站台挺罷免 「憶事吳成」二階段拚2.5萬連署書

趙少康今首度站台挺罷免。（記者甘孟霖攝）

2025/03/04 15:13

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事吳成」今（4日）上午於國光市場設攤連署，戰鬥藍領導人趙少康、前台北市長郝龍斌、立委謝龍介、賴士葆等人到場力挺。團體召集人劉思吟表示，目前跟黨中央、在野力量密切聯繫，第一階段數量幾乎已達標，第二階段罷免招募志工很重要，朝2.5萬份連署書目標邁進。

郝龍斌表示，民進黨已經兵臨城下，把刀架在國民黨立委的脖子，如果國民黨連一階連署動員都不確實，還給民進黨一個「32比0」的攻訐話柄，這是非常丟人的事情，呼籲大家出來連署，第一階段如沒有過，就是未戰先敗，要如何以罷止罷，終止民進黨的惡罷？希望民眾站出來，讓民進黨知道，操動惡罷必食惡果。

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賴士葆表示，目前看來罷免雙吳第一基段都會成功，趙少康出面喊聲後，大家都出來了，效果顯著，現在還不到最後階段。

謝龍介表示，總統賴清德在背後操作罷免，不要「愛呷假細膩」，這幾天趙少康疾呼以後，大家都站了出來，希望藍營支持者出來連署，不只衝第一階段，也要拚第二階段，比賽看結果「毋知死豬哥抑死豬母」。

大安、文山區議員鍾佩君也出席活動，她表示，民進黨這場罷免大戲從敗選後就開始規劃，很多罷免粉專都在罷免後1、2個月成立，根本與委員表現無關。

趙少康也向該區市議員鍾小平喊話，罷免一階段連署鍾有3千份責任額、二階段2萬份。鍾小平表示，民進黨給藍營一巴掌，他要還擊無影腳，32比0是極大羞恥，二階段缺額都交給他。

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