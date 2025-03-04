罷免何欣純竟有66位死亡連署 領銜人：懷疑綠營來亂的

藍營支持者提議罷免民進黨立委何欣純（見圖），其中竟有66位提議前死亡，劉姓領銜人表示，懷疑是綠營支持者故意來亂的。（記者陳建志攝）

2025/03/04 15:16

〔記者陳建志／台中報導〕藍綠發動大罷免，台中國民黨6位立委第一階段提議都過關，民進黨第1選區蔡其昌和第7選區何欣純第一階段在剔除不合格的提議人後，則是都出現提議人數未達門檻，因兩人各有83位和66位的死亡連署，引發外界討論，罷免何欣純的劉姓領銜人強調，提議書都是民眾拿來，無法詳細審核，不清楚怎會如此，甚至「懷疑是綠營支持者來亂的」，至於是否會補件再送？則說要等到正式收到中選會公文再決定。

台中民間團體發起罷免國民黨立委，包括顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣第一階段都已經過關。不過藍營支持者跟進發起罷免民進黨立委何欣純、蔡其昌，第一階段則都未達門檻需補件。

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其中罷免何欣純送出3706份提議書，有854份遭剔除，只有2852份合格，不合格率約23%，最多的是居住期間不符就有408人，其他還有戶籍地址不明、身分證字號不明、公務員、現役軍人，並有66人提議前死亡，也就是死人連署。

對此結果，何欣純表示，平常心看待提議結果，繼續不分選區在台中各地走訪基層，爭取更多中央經費加強地方建設，把握機會為台中為市民做更多，是她一直想做的事，也是一直努力的方向。

提議罷免的劉姓領銜人則表示，還沒收到中選會的通知，等收到通知再決定要如何因應，強調因看不下去綠營發動大罷免，例如要罷免顏寬恒，連綁架媽祖也是罷免理由，才會發起罷免民進黨立委進行反制。

至於有這麼多不合格，劉姓領銜人表示，自己只負責收件，許多都是民眾幫親友一起拿來，現場只能看提議書是否有填完整，有沒有簡體字，因沒辦法拿身分證比對，所以包括地址、身分證字號等資料才會出錯。

對於出現66位已死亡民眾連署的狀況，自己也覺得很奇怪，甚至懷疑是綠營支持者故意來亂的。

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