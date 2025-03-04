新北議會民進黨團幹部交接 林右昌頻點名侯友宜暗酸藍白凍刪總預算

民進黨秘書長林右昌、新北市黨部主委蘇巧慧兩人不時交頭接耳。（記者董冠怡攝）

2025/03/04 14:15

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議會民進黨團今天進行幹部交接儀式，部份被視為有意角逐明年市長選舉的潛在人選齊聚一堂，包括民進黨秘書長林右昌、新北市黨部主委蘇巧慧、副市長劉和然，以及現任新北市長侯友宜均出席，林右昌與蘇巧慧、侯友宜與劉和然各據議會大廳一側，但活動開始前仍有分頭握手致意，氣氛平和，林、蘇也不時交頭接耳且有說有笑，但林致詞時頻頻點名侯友宜，並以市議會「理性監督」微幅刪減市府預算，暗酸藍白大規模凍刪中央總預算。

林右昌表示，今天代表黨主席賴清德前來替民進黨團加油打氣，這幾年新北市的發展有目共睹，這是大家共同打拚的成果，但也有很多要努力的地方。市府和議會合作不可或缺，府會兩者就像車子兩側的輪胎，分屬兩邊立場有時不一，然而前進方向一致，也是城市進步最重要的動力。

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他指出，當車子越來越大，就會需要更多的油「催下去」，新北市年度預算自2022年的1872億元至今年的2231億元，增加359億元、成長幅度達1成9，是中央、民意代表及市府的努力，很不容易，除了府會合作，中央與地方攜手也是城市進步另外一個關鍵，否則若油不夠，侯友宜「應該也會很傷腦筋」。

林右昌提到，包含國民黨團、無黨在內的新北市議會，透過合理監督審查市府預算，刪減比例其實很低，平均落在0.19%至0.4%，保留下來的預算可以做更好的運用，中央也會挹注經費協助地方建設、照顧民眾，不過如今總預算遭到很大規模的凍刪，比較可惜，並意有所指地喊話，「府會合作、中央跟地方合作，一定可以讓新北市更好」。

蘇巧慧提及，今天是新北議會黨團的大日子，從中央黨部、地方黨部都來送上祝福。這一年來，中央、地方黨部配合無間，不管事維護國家民主制度或推動地方黨務工作，合作良多，樂見秘書長一起與新北市努力，尤其民進黨團在新北是少數黨，應該更要結合每一份力量，發揮戰力才能讓新北更好。

她說，民進黨會用更大的專業回應人民的期待，與人民站在一起，持續監督市府團隊之外，也會提供市府協助，因為新北市是大家的，讓新北、台灣更好，是眾人的共識，所以交接典禮沒有煙硝味，但之後會在各自崗位上努力，也會向中央爭取更多資源，與民進黨團好好做事。

蘇巧慧強調，不論是透過黨中央徵召還是比拚民調，中央黨部一定會做出最好的決定、推出最強的人選，期待明年縣市首長選舉，堅守國家民主的民進黨這一隊，都能贏得最後勝利。

新北副市長劉和然與市長侯友宜講悄悄話。（記者董冠怡攝）

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