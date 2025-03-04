凌濤涉性騷有先例？ 網紅徐閉：訪美耍官威要外交部男員工陪酒

國民黨智庫副執行長凌濤被爆涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠，4日接受媒體訪問駁斥爆料不實，已請金牌律師蒐證，準備提告。（記者塗建榮攝）

2025/03/04 14:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員凌濤遭週刊爆料涉性騷擾，不僅背著孕妻與他人聊色、索討私密照，甚至開視訊露下體等。知名女性主義網紅徐閉今天「加碼」說，凌濤類似行徑有先例，別忘了他之前訪美耍官威，還要求外交部男性員工陪酒事件。

凌濤涉性騷事件引爆輿論譁然。凌濤今天上午在國民黨中央黨部召開記者會指出，週刊報導內容全部都是捏造、造謠、移花接木、杜撰故事。對此，知名女性主義者徐閉在臉書發文寫道：「大家不要忘記凌濤上次去美國霸凌外交部的工作人員，包括要求男性員工陪喝酒。」

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據此前《鏡週刊》爆料，國民黨主席朱立倫愛將、身兼國民黨智庫副執行長的凌濤，去年7月隨外交部跨黨派代表團赴美參加共和黨全國代表大會後，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵外交官。更誇張的是，當團員準備搭機返台時，凌濤等人竟將一名年輕外交人員帶進機場酒吧「勸酒」。

有當時在場團員透露：「外交部年輕弟弟基於禮貌不好意思拒絕，但凌濤他們簡直把外交官當陪酒公關在灌！」

該則發文勾起網友回應，有人稱「上次訪美被欺負的男性外交人員可能不只是被強迫陪喝酒這麼單純」，「之前看到陪酒新聞時我還想說蛤？陪酒的外交人員是男性？沒想到今天意外地真相大白了。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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