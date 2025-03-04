32比0藍營戰略不同精準罷免 賴士葆：綠營補選北市機會不大

國民黨立委賴士葆表示，民進黨在台北市罷免就算成功，補選勝選機率也不大。（記者甘孟霖攝）

2025/03/04 14:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事吳成」今（4日）上午在萬華國光市場設攤連署，藍委賴士葆到場力挺。他受訪指出，罷免除了罷掉之外，也要補選得上，而民進黨在台北5席藍委區域，補選贏的機率都不大。

賴士葆表示，目前台北市罷免雙吳補件很踴躍，第一階段要過沒有問題；至於先前罷免藍委對比綠委32比0，他則認為是戰略不同，綠營是沒有正當性的全面罷免，藍營則是精準罷免、選擇性罷免。

請繼續往下閱讀...

他解釋，罷免有兩個重點，一是罷得掉，二則是選得上，台北市罷免雙吳都是有藍營有機會拿回來的選區，因為兩者得票數少於「非綠」的票；反觀民進黨在台北市其他5區，如後續要補選贏的機率也不大，這就說明為何總統賴清德明明在背後操盤，卻不出場，變數太大。

對於鍾小平批評黨中央都沒在動，賴士葆則強調，黨中央「有在動」，大家都很辛苦，希望這時候藍營的炮口可以一致對外，不需要內部自亂陣腳，戰鬥藍、黨中央大家在各自的崗位相輔相成，把民進黨發動的、世界第一次執政黨發動大罷免變成世界笑話。

針對第一階段藍綠罷免數32比0，賴士葆表示，明顯就是民進黨一開始就偷跑，國民黨守規矩、老實，兩邊策略不同，綠營就是要全面大罷免、抹黑，而現在各部會做的事情也都是抗中反中，如教育部出面不承認中國幾所大學學歷，所做一切都是為大罷免。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法