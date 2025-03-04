台積電擴大千億美元赴美投資 卓榮泰：台灣力量的延伸

行政院長卓榮泰（右）4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與經濟部長郭智輝（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/04 14:00

〔記者李文馨／台北報導〕美國總統川普和台積電董事長魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。行政院長卓榮泰今表示，產業界做全球布局，對台灣而言都是力量的延伸，只要合乎國家戰略的布局；他也重申，無論在海外投資、海外設廠，一定要維持台灣在製造的領先地位。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委柯志恩質詢詢問卓榮泰何時知道台積電投資的消息，卓榮泰答詢說，當雙方正式宣布的時候，政府同步了解，但之前政府跟產業的接觸是頻繁且有效的。

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柯志恩指出，所以政府在事前就知道相關訊息，而此事對美國是好消息，但對台灣來說是好消息嗎。卓榮泰回應，產業界做全球布局，對台灣而言都是力量的延伸，只要合乎國家戰略的布局。

柯志恩表示，晶片絕對是台灣的國家戰略物資，但據說這次台積電投資美國的製程是1.6奈米，而在高雄的則是2奈米，且連研發中心都要到美國去，難免讓大家覺得「根」都被刨掉了。她質疑，當台灣的矽盾已被削弱，台灣的籌碼到底是變多還是變少。

「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事。」卓榮泰說，現在政府跟世界友盟國家所努力的，就是維持印太地區的和平穩定。他之前也表達過，無論在海外投資、海外設廠，一定要維持台灣在製造的領先地位。

柯志恩詢問，經濟部長郭智輝日前表示，台積電要赴美投資，須先經投審會審查，敢跟川普說不嗎，還是投審會絕對會讓台積電赴美。郭智輝表示，對外投資當然要經過審查，會依照現行的法令規範來審查；柯志恩則表示，但魏哲家跟川普都在那個地方了，投審會要審什麼？審查結果應該是99.9%會通過。

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