大罷免32:0 鍾小平批：黨中央根本沒動 雙北宜蘭罷免沒過黨恐滅頂

鍾小平批評，對於罷免國民黨中央根本沒動。（記者甘孟霖攝）

2025/03/04 14:16

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免第一階段，罷免藍委案件對比罷免綠委案件通過數32比0，相差懸殊。對此，國民黨議員鍾小平批評，國民黨黨中央根本沒有動起來，建議黨中央要串聯雙北、宜蘭罷免，沒過關黨恐有滅頂之災。

罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事吳成」，今（4日）早在萬華區國光市場收取連署意向書，在地議員鍾小平獲戰鬥藍領導人趙少康邀請到場聲援並受訪，他表示，民進黨發動大罷免，國民黨當然要還手，不能總是挨打，今日趙少康來聲援，也是同樣的想法。

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媒體詢問，大罷免32比0藍營如何因應？黨中央是否不同調？鍾小平直言，真正能動員連署罷免的還是地方的市議員跟立委，尤其議員的基層更強，目前中央還是沒有找議員，而戰鬥藍有找。

他批評，黨中央根本沒有動起來，也沒有交代基層，只有趙少康找他來站台，「有人交代，我們就會去做。」他也提到，之前曾經向黨中央請示過，但沒有獲得回應，因此他很早就在節目中預告過，罷免綠委第一階段將會很慘，果然如今受傷很重，對國民黨來說是奇恥大辱。

鍾小平說，如今藍營要把面子扳回來，建議黨中央要串聯雙北、宜蘭的罷免，讓二階段過關，否則黨會有滅頂之災。至於後續如罷免吳沛憶成功，是否會回來參與補選？他則表示，黨會有個機制，現在談這些都是假設性問題，先連署過關，否則一切都是空。

此外，媒體詢問週刊爆料桃園市議員凌濤的私密照風波，鍾小平表示，這件事情已經傳很久了，今天終於出刊，節奏上非常巧合，但實際上事情的真假無法證實。

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