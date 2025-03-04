台積電將對美國再投資3.3兆元 傅崐萁批台積電變美積電

國民黨總召傅崐萁今在花蓮開記者會批評台積電變成美積電，賴清德還在搞政治鬥爭。（記者王錦義攝）

2025/03/04 13:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕美國總統川普今天與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮召開記者會，川普表示，台積電將對美國再投資1000億美元（約新台幣3.3兆元）。國民黨總召傅崐萁今在花蓮開記者會批評說，當台積電變成美積電、護國神山沒有的時候，台灣的安全何在？籲請總統賴清德停止國內政治鬥爭。

傅崐萁說，賴清德不要在搞國內的政治鬥爭，好好的向外來看，現在只要賴總統所不喜歡的對象，就會被視為中共同路人？中共匪諜？請賴總統拿鏡子照自己，看看民進黨的沈伯洋拿了外國基金4800多萬做顛覆活動？沈伯洋應該要講清楚，那了這些錢在國內做了哪些工作？民進黨內還有多少外國間諜？民進黨要交待清楚。

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傅崐萁痛批，各行各業都在憂慮，主計處公佈平均薪資有6萬的時候，政府有看到基層的年輕人都在哀號嗎？大家在3萬塊起跳，那是台灣有IT產業拉高平均值，但台灣的百工百業、觀光產業淒淒慘慘，是全亞洲最後一名，觀光逆差7000億台幣，以觀光立縣的花東要如何存續？花蓮自救前往香港參展，卻被打壓成中共同路人，現在是在文化大革命嗎？

台灣已經陷入世界性的危機，川普總統挑起全世界經貿大戰，傅崐萁說，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普會談不歡而散，川普今天已下令暫停向烏克蘭交付所有美國軍援，許多國際媒體已經用「昨日烏克蘭、今日台灣」當封面，昨日澤倫斯基、今日賴清德，賴清德的獨裁、獨斷已經讓台灣陷入困境，難道中華民國台灣要花2兆6000億來做軍費嗎？國人能承擔嗎？

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